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外資買超104.99億 晶圓雙雄、面板全入列

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導

台股今(21)日開高震盪收最高，以14,384.96點作收，統計三大法人以外資買超104.99億元最高，外資買超前十大個股中電子股及傳產股都有，晶圓雙雄、面板股、鋼鐵股、塑化股等都是外資買超領先個股，尤以買超聯電（2303）30,320張居個股買超之冠。

台股今日以14,273.79點開高，早盤一度翻黑，盤面上轉由傳產股領軍，塑化、運輸、鋼鐵等股領漲，電子股也止跌回穩，推升指數翻紅，收在14,384.96點，上漲135點，漲幅0.95%，三大法人合計買超104.24億元，其中外資買超104.99億元，投信買超1.9億元，自營商賣超（合計）2.65億元。

統計外資今日買超前十大依序是聯電、中鋼、中鴻、友達、群創、中石化、元大滬深300正2、彩晶、台積電、台達化等；外資買超聯電30,320張居個股買超之冠，其次則是中鋼，買超16,891張，買超前十大中有5檔電子股，4檔傳產股。

台積電今日開高震盪收在516元，上漲6元，外資買超7,570張，連二買，投信買超373張，自營商賣超545張，合計三大法人買超7,398張。

外資今日賣超前十大依序是開發金、大同、華邦電、富邦金、益航、興富發、合勤控、榮成、精英、建漢；其中，外資賣超開發金34,074張最多，其次是賣超大同17,588張。

外資 個股

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