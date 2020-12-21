外資買超104.99億 晶圓雙雄、面板全入列
台股今(21)日開高震盪收最高，以14,384.96點作收，統計三大法人以外資買超104.99億元最高，外資買超前十大個股中電子股及傳產股都有，晶圓雙雄、面板股、鋼鐵股、塑化股等都是外資買超領先個股，尤以買超聯電（2303）30,320張居個股買超之冠。
台股今日以14,273.79點開高，早盤一度翻黑，盤面上轉由傳產股領軍，塑化、運輸、鋼鐵等股領漲，電子股也止跌回穩，推升指數翻紅，收在14,384.96點，上漲135點，漲幅0.95%，三大法人合計買超104.24億元，其中外資買超104.99億元，投信買超1.9億元，自營商賣超（合計）2.65億元。
統計外資今日買超前十大依序是聯電、中鋼、中鴻、友達、群創、中石化、元大滬深300正2、彩晶、台積電、台達化等；外資買超聯電30,320張居個股買超之冠，其次則是中鋼，買超16,891張，買超前十大中有5檔電子股，4檔傳產股。
台積電今日開高震盪收在516元，上漲6元，外資買超7,570張，連二買，投信買超373張，自營商賣超545張，合計三大法人買超7,398張。
外資今日賣超前十大依序是開發金、大同、華邦電、富邦金、益航、興富發、合勤控、榮成、精英、建漢；其中，外資賣超開發金34,074張最多，其次是賣超大同17,588張。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言