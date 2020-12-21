黃豆價格大漲 福壽擁庫存利益

大宗物資-黃豆期貨價創六年新高，也帶動福壽（1219）21日股價漲停，以21.25元作收。福壽董事長洪堯昆表示，大宗物資占福壽營業額約70%，因中國大陸進口需求強，也帶動穀物價格大漲，而福壽今年在大宗物資較早做採購準備，大概每個月都買進，具有價格優勢，庫存量也多，提升毛利率。

福壽今年前三季累計營收89.6億元，稅後純益4.75億元，和去年同期7256.1萬元相比，年增555.1%，每股純益（EPS）為1.48元，已經賺贏去年全年EPS 0.63元。

洪堯昆說，雖最近世界穀物價格大漲，不過福壽早已超前部署，也拿到便宜的好價格，庫存量多，帶動產品毛利率，明年公司在原料採購依然彈靈活，相信同樣具有價格優勢。

他也提到，公司逐步轉型推出消費品，而福壽「B2C（企業對消費者）」事業一年營業額超過10億元，看好B2C生意，福壽今年2月成立「B2C辦公室」，首要目標是開發商品，讓大包裝改小包裝，也會多推出冷藏冷凍調理品，因應疫情帶來的宅自煮商機。

此外，明年美豬進口之後，福壽目前有雞肉產銷履歷，未來也將加強豬肉標示，雞蛋認證也希望達到一定水準；福壽目前有1萬頭豬，今年增加頭數，但還無法預估數量，之後將會以「福壽牧草豬」強打豬肉品牌。