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財產All in台積電！工程師擁15張股票「猶豫是否脫手」 網戰翻

聯合新聞網 / 綜合報導
台積電。 本報系資料庫
台積電。 本報系資料庫

台積電股價突破500元關卡，市值頻創新高，一名新竹工程師看好未來的股價走勢，之前將資產全部All in台積電，目前手邊剩15張股票和存款20萬，心中壓力很大，不知道要留還是賣，於是決定PO文請教。

原PO在「Dcard發文表示，手上有15張台積電股票，平均買在283元，雖然股票All in是江湖大忌，但大盤落底反彈也不知該買誰，只曉得大盤會漲，就全壓在台積電身上，「以一個31歲的工程師，沒房有車，存款剩20萬和15張台積電股票是有點少，就因為這樣壓力很大，不曉得是要留、要賣還是先賣一半」。

貼文一出，部分網友勸說別賣，「日子過得去就別賣！」、「我覺得繼續放比較好，未來勢必能再繼續上漲，放心好了」、「成本那麼低還想賣！別傻了放著領股息」、「不要賣，台積電最怕賣太早，等股價600-850你會哭出來」、「明知至少600，你500就要賣？」

但也有人表示，「有壓力就停利，停多少看自己」、「要有停利的觀念，帳面上的數字都不是真錢，可以先賣幾張落袋為安」、「有壓力就先賣8張，本金先拿回來，剩下的移動停利」、「可以分散風險，自己抓賣幾張」、「賣吧！不要賭太大」。

事後，原PO更新貼文，「感謝大家的建議，問了同事們的意見，大家都叫我別賣，台積電有利空也有利多，利多是intel（英特爾）的大單是台積電吃下來，利空是蘋果的訂單減少，但先進製程台積電一家全拿，連40奈米的力晶都產能滿載」。

至於，網友好奇為何能在31歲存到400多萬，原PO表示自己東華學士、交大碩士，25歲進科技業，第2年開始年薪有破百萬，車就分期付款，有買儲蓄險跟其它保險，一個月保費要繳1萬多，平常不太消費，最大興趣是釣蝦，加上爸媽是退休公務員有終生俸，因此不會跟他拿孝親費。

台積電 Dcard

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