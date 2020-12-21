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台股震盪走高 大漲135點收14,384點

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股示意圖。記者蘇健忠／攝影
台股示意圖。記者蘇健忠／攝影

台股今（21）日震盪表現，早盤一度震盪翻黑，不過在傳產族群領頭上攻、電子族群止跌回穩下，台股震盪走高，收在今日最高點，終場上漲135點，收在14,384.96點，成交量達2,500.22億元。

美股期貨盤漲跌互見，亞洲股市也同樣表現，台股、陸股以及韓股呈現上漲，港股以及日股則壓在盤下，而台股表現相對強勢。

盤面上，買單轉進傳產類股，塑化、運輸、鋼鐵等有不錯表現，相關如：陽明（2609）、萬海（2615）、中鴻（2014）、新興（2605）等紛紛攻上漲停板；反觀電子股則表現較疲軟。電子權值股中，台積電（2330）開低走高，收在516元、聯發科（2454）以及大立光（3008）也漲逾1%、聯電（2303）則漲3.4%，鴻海（2317）小幅上漲0.3%。

展望後市，法人認為，Fed維持寬鬆不變延續目前政策，台股在守住月線後反彈，目前距離歷史新高點僅約43點，台股近期盤面主軸是搶貨搶料概念股，在國際面及國內面利多因素支撐下，有利台股維持高檔震盪格局。

台股 台積電

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