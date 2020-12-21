台股再戰14,300關卡 權證交投熱絡
台股今（21）日再戰14,300關卡，買單轉進傳產族群點火，加上蘋概三王小幅走揚，支撐市場信心，午盤台股震盪走高，連帶影響權證市場交投熱絡，今日午盤前權證成交金額額達15.77億元，占大盤成交金額比重來到0.89%，明顯增加。
就今日午盤前權證市場表現來看，認購成交金額比例來到87.6%，而認售成交金額則降至12.3%，則較前幾個交易日增溫。其中，交投最熱絡的權證，為連結台積電（2330）的台積電元大05售18（04974P）。
進一步來看，標的股權證金額增加有長榮（2603）、萬海（2615）、聯發科（2454）以及世芯-KY（3661）；而金額萎縮的則有台積電、聯電（2303）、金像電（2368）以及中興電（1513）等。
今日市場資金轉戰傳產族群，航運、鋼鐵、塑化類股成為盤面焦點。法人認為，部分傳產報價也開始上調，獲利表現佳的傳產股，可以說是台股的低調王牌，像是貨運受缺櫃影響報價走高航運股，受惠全球車市落底復甦的電機股，塑化股則是受惠油價走高，占產業獲利比重高的煉油將迎利差復甦。
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