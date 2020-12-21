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證交所攜手集保結算所 推動台蒙資本市場交流

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
證交所總經理簡立忠(中）及集保結算所董事長林修銘（左中）代表出席「台蒙資本市場首長及業務交流視訊研討會」於12月18日圓滿落幕。(台灣證交所、集保結算所/堤共)
證交所總經理簡立忠(中）及集保結算所董事長林修銘（左中）代表出席「台蒙資本市場首長及業務交流視訊研討會」於12月18日圓滿落幕。(台灣證交所、集保結算所/堤共)

為落實資本市場藍圖，強化我國市場與國際證券機構之交流，台灣證券交易所及台灣集保結算所攜手合作，上周五(18日)與蒙古金管會、財政部、交易所、結算所、集保、證券公會及保銀等當地證券市場主要單位，共同舉辦「台蒙資本市場業務交流視訊研討會」。活動上半場由台灣證券交易所總經理簡立忠及台灣集保結算所董事長林修銘代表，與蒙古證券產業之重要單位進行首長會談；活動下半場則以結算交割制度為主軸進行實務研討。

這次會議緣於蒙古證券市場今年年初推動T+2日結算交割週期，所以想藉由雙方的業務交流瞭解台灣的成功經驗，籌辦過程中雖受全球新冠肺炎疫情影響，而無法進行實體會議，但藉由數位方式舉辦雙方線上會議，除了讓國際交流不致中斷，也達到持續提升台灣資本市場國際能見度的目的。

台蒙資本市場長期以來一直保持友好關係，蒙古交易所與台灣證券交易所於2002年即簽署合作備忘錄，蒙古結算所及蒙古集保公司兩家公司的前身－蒙古結算及集保公司－亦曾分別與台灣證券交易所及台灣集保結算所簽訂合作備忘錄。

雙方在良好合作基礎下，台灣自2002年起即持續提供蒙古交易所、蒙古結算所、蒙古集保公司上市、交易、結算、監視、電腦系統、帳簿劃撥等業務之教育訓練課程，並辦理人員交流。2014年更由台灣金融監督管理委員會率團赴蒙古，協助該國建立興櫃制度、存款保險和金融人才培訓。

台灣證券交易所總經理簡立忠表示：「今年受新冠肺炎疫情影響，全球各資本市場應變以適應新常態。我國於疫情期間不僅提出應變方案，並持續推出各類資本市場興革措施，如：逐筆交易、公司治理藍圖3.0、盤中零股交易等，俾確保市場穩定性、提升市場效率及增加投資人參與度。台蒙市場於今年均推出新措施，成功跨越疫情的阻礙，化危機為轉機，持續帶領資本市場升級。」

台灣集保結算所董事長林修銘亦表示：「身為亞太地區集保組織(ACG)副主席，一直致力在推動會員間的交流、建立溝通平台、深化彼此的關係。蒙古結算所及蒙古集保公司均為亞太地區集保組織會員，我們很高興能有這次的機會與其分享台灣的成功經驗。在全球經濟受新冠肺炎疫情影響下，促進資本市場正向發展的活動更顯得特別有意義，期望能與蒙古一起為更健全的亞洲資本市場盡一份心力。」

台灣發行量加權股價指數於今年12月初突破1萬4千點大關，創歷史新高；集保e存摺亦已突破169萬戶，並持續成長。健全的資本市場基礎建設及今年推出的逐筆交易與盤中零股交易均有助於台灣證券市場的蓬勃發展，提升效率並推廣普惠金融。

透過這次的國際交流，台灣的成功經驗再次揚名海外，未來將持續配合政府政策，積極推動國際合作，掌握全球資本市場最新趨勢，並於國際舞台上展現台灣市場多元創新之優質形象，強化台灣在國際資本市場的地位。

蒙古 資本市場 疫情

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