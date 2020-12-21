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旭富跌停 最大股東三商股價也重傷
旭富製藥（4119）的生產基地桃園廠爆炸起火，公司火災推估帳務財產損失約8億元，開盤股價即跌停鎖死，大股東三商（2905）持股旭富31.75%，今（21）日股價也跟著走跌，早盤一度來到19.6元，跌幅5%。法人表示，三商持有旭富製藥股權超過3成，是單一最大法人股東，旭富火災將波及三商財報表現。
從財報來看，三商今年前三季約認列旭富獲利2.03億元。三商2015年轉型投控公司，投資公司涵蓋保險業、製藥業、民生用品、餐飲零售，以及資訊服務業。從投資金額占比來看，保險業比重最高，來到64%，其次是民生用品及餐飲零售，占比18%，製藥業和資訊服務業占比各7％。
三商去年財報亮眼主要是因三商美邦人壽貢獻，加上餐飲和鞋連鎖店全家福表現亦突出，每股純益來到4.48元，創近年新高，但今年以來，三商獲利表現衰退，第3季並出現單季虧損，主要是新台幣升值對壽險造成壓力，使三商壽（2867）單季虧損，也影響三商今年財報表現，如今轉投資的旭富也受祝融之災，對三商今年財報表現恐雪上加霜。
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