鋼鐵股屬第三段漲升位階 分析師：操作宜採區間操作

鋼鐵類股今(21)日續漲，早盤類股漲幅超過2%，資金衝進鋼鐵股現象。宏遠投顧副總陳國清說，鋼鐵類股價屬第三段上漲的位階類股，操作宜採區間操作，逢低加碼，衝太快則減碼。

陳國清說，目前鋼鐵股股價表現最強，因為股價基期相對較低，且因籌碼也較為乾淨。但是第三段正在上漲的股票，短線股價若是漲太快則是不追高，等股價拉回再承接。因為怕追太高會買在第三段高點，然後因股價漲太多跟不上基本面，股價出現修正第四段修正；屆時，投資人可能或因利空出現而賣出持股，變成追高殺低的情況，等投資人殺在第四段低點，再走第五段上漲格局。

陳國清表示，如果第三段超漲太多的話，也可能連第五段上漲格局直接走完，屆時投資人被套在高點的話，要等下一波段循環才能解套及獲利。