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蘋果喊暫停下單 緯創早盤跌幅達2.6%
外電報導蘋果公司（Apple）將暫緩下新訂單給代工廠緯創（3231），今（21）日早盤緯創股價旋即反應，早盤股價跌幅約在2.65%，不過今日股價來到波段低點的29.00元，股價來到近三周以來低點。
緯創昨日表示，不回應特定客戶相關內容，另外，印度那薩普爾廠為新生產據點，目前產量有限，初估對財務及業務無重大影響。緯創發布重訊指出，關於媒體報導蘋果暫緩下單一事，這並非緯創對外發布的新聞內容，緯創一貫政策不評論與客戶間的業務關係。
針對印度那薩普爾（Narsapura）廠發生暴動一事，緯創說，已配合當地政府相關單位進行調查，並持續與保險公司洽談中，也會配合客戶進行改善復工計畫。
蘋果公司19日發布聲明表示，在緯創針對上周爆發暴動事件的印度廠採取矯正行動之前，不會下新訂單給台灣這家iPhone代工製造商。蘋果聲明指出，蘋果對上周末緯創印度卡納塔卡省廠暴動事件的初步調查結果顯示，該廠違反蘋果的「供應商行為準則」。緯創未能落實合宜的工時管理流程，「導致10月和11月延遲發放部分勞工薪資」。
蘋果表示，會持續監督緯創矯正行動進展，「本公司主要目標，是確定所有勞工都受到有尊嚴與尊重的對待，並迅速獲得全額酬勞」。緯創在同日稍早發布的聲明中坦承，卡納塔卡省廠部分員工確有未獲適當薪資情事，已將一名負責印度業務的高階主管免職。
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