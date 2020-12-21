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旭富大火延燒4廠 台股一開盤打入112元跌停價

台股漲23點 開在14,273點

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股今（21）日上漲23.83點，開在14,273.79點，早盤在蘋概三王走揚帶動下，指數再挑戰14,300點關卡。報系資料照
台股今（21）日上漲23.83點，開在14,273.79點，早盤在蘋概三王走揚帶動下，指數再挑戰14,300點關卡。報系資料照

台股今（21）日上漲23.83點，開在14,273.79點，早盤在蘋概三王走揚帶動下，指數再挑戰14,300點關卡。

上周五美股震盪加劇，四大指數收盤全數下跌。由於兩黨紓困案依舊卡關，且美國政府再次面臨關門可能，壓抑投資人追價意願。加上適逢美股四巫日，市場交易量倍增，四大指數尾盤時段劇烈震盪，終場小幅收黑。

終場道瓊工業指數下跌124.3點，或0.41%，收在30179點；標普500指數下跌13.0點，或0.35%，收在3709.41點；Nasdaq指數下跌9.11點，或0.07%，收在12755.6點；費半指數下跌13.4點，或0.48%，收在2764.74點。

展望後市，統一投顧指出，今年以來，台股指數續創新高，外資卻賣超台股6,000億，外資完全錯過今年台股行情。目前歐美耶誕長假將至，外資陸續放假，盤勢將由內資主導，更有利於台股攻勢。考量台股12月下旬進入產業與法人作帳旺季，搭配全球資金寬鬆，指數仍有表現空間，拉回皆為買進良機，持續偏多操作，選股聚焦蘋概股、半導體、漲價概念股、汽車、電動車、基建等財報利多及第4季展望佳的業績題材股。

台股指數 外資

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