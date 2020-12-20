布局本周台股 投顧建議留意中小型股

永豐投顧指出，台股多空訊息交錯，外資暫時熄火，權值股難有表現，中小型股在本土法人作帳下，較有表現空間，預期元月份資金行情重啟，建議留意逢低買進時機。預期本周台股呈現區間整理，指數空間1萬4000點至1萬4400點。

美國的紓困案出現曙光，永豐投顧表示，最新一輪紓困案可望於美國國會通過，內容包括發放個人600美元以及每周300美元聯邦失業補貼，以及對中小企業貸款與航空業補貼等，將有效緩衝景氣下行風險，並沖淡月底Fed兩項到期結束的救市措施。預期美股活絡，可望解除近日外資於新興亞太市場賣超行為。

此外，美國新增病例來到每日23萬例，單日死亡人數亦達高峰，隨聖誕節到來，聚會機會增加，預期疫情嚴峻，將延續至元月份。先前股市已反應疫苗問世樂觀訊息，股市已大漲一波，如今則是檢視施打疫苗成果，英國於8日施打疫苗、美國則是於14日施打，歐盟約27至29日施打，若施打疫苗無反應不良新聞，則股市承平，若期間出現反應不良或是運送困難等不利訊息，則股市恐怕又將陷入疫情恐慌當中。

永豐投顧表示，Fed強力救市措施，化解經濟危機，但不可否認，美國赤字已達歷史高峰，拜登上任後，市場將會聯想是否提出課徵所得稅，尤其是在資本利得稅及富人稅部分，故預期在明年1月20日前屬政治空窗期，機構法人將把握短多機會，再衝一波。

至於在台股選股部分，大型權值股在外資交投清淡下，較無表現機會，投信則是持續作帳，中小型股可以留意。