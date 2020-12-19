就市論勢／半導體工具機 分批進場
盤勢分析
本周加權指數不再如前幾周不斷改寫新高，轉為高檔震盪，並未再創高，台股昨（18）日終場收14,249點，小跌8點，成交值2,486億元；本周周K線收紅，推升加權指數周K線連七紅，全周指數小跌11點，周線跌0.08%。
值得注意的是，本周外資再度投入台股懷抱，合計全周外資買超台股108.66億元，反觀本土法人維持賣超，投信累計賣超近1億元，自營商賣超107.96億元，三大法人合計本周小幅賣超台股0.25億元。
台股今年迄今漲勢在全球股市中表現可圈可點，加權指數維持在萬四大關之上，依目前多頭未歇態勢來看，隨疫苗在美歐市場開始施打，全球經濟將進一步回歸正常，市場對經濟前景樂觀，加上美紓困法案可望推行，預估明年上半年台股仍有持續創高機會。
投資建議
進入2021年不論從企業獲利、資金面，或整體景氣成長等各面向來看，台股表現看升，續航力至少能延續至第1季，意味短期台股若出現回檔修正，反而可適時分批布局，投資人宜逢拉回分批布局，選股上科技股以半導體、電子零組件、蘋果、5G相關為主軸，傳產可聚焦腳踏車、製鞋、成衣、工具機等消費類股。
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