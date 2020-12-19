一周熱門零股／中鋼交投熱 躋身十強

經濟基本面好轉支撐台股萬四區間震盪，多方主導格局不變，零股交易表現上，陽明（2609）、中鋼等傳產股挾產業市況回溫，交投熱絡，零股交易量提升，擠進本周前十名。

法人指出，以架構看，走高的電子股正在消化2021年潛在庫存調整的負面預期，但資金同時轉進尋找基期低具漲價題材族群；傳產股在2021年景氣回升基礎上，與景氣關聯度高的類股皆有不錯表現，其中又以原物料族群表現較佳。

統計本周前十熱門零股依序為台積電、聯電、長榮、鴻海、陽明、元大台灣50、玉山金、中鋼、元大高股息、元晶，成交288萬至59萬股不等；與上周相較，陽明、中鋼兩檔傳產股本周擠進前十名。

鋼市從平板鋼到長條類及鋼筋、型鋼等建築用鋼，產銷價量衝到高點，隨國際鎳價大漲，高檔行情即將燒到不銹鋼領域，鋼鐵類股營運面、投資面均全面走高，中鋼營運動能可望不墜。