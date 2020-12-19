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ETN趨勢導航／富邦蘋果反一N逆勢漲
台股本周受制於高檔獲利賣壓湧現，在5日線附近震盪換手，終止連六周漲勢，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN），有十檔逆勢抗跌，具反向避險特色的富邦蘋果反一N（02001R）漲幅1.7%居冠。
美股多頭氣勢不減，道瓊、標普、那斯達克等三大指數同創歷史新高，但台股因耶誕長假將屆，外資買盤熄火，加上市場追價意願有限，指數陷入整理，統計集中市場單周下跌11點或0.08%，漲勢未能延續，櫃買市場周線跌0.07點或0.03%，連二黑。
追蹤台股標的為主的ETN，本周加入兆豐富櫃200N、兆豐富櫃200正二N兩檔新兵後，規模已達21檔，由於台股漲多休息，原先備受壓抑的富邦蘋果反一N，在連跌六周後，終於翻紅上漲1.7%，表現最強勢。
至於永昌中小300N、富邦行動通訊N、永昌富櫃200N、統一微波高息20N、統一漲升股利150N、富邦存股雙十N、凱基臺灣500N、兆豐電菁英30N、永豐富櫃200N等九檔，也都展現抗跌力道，繳出單周上漲0.9%至平盤不等成績。
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