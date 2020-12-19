內資卡位股 年終作帳焦點

台股漲多進入修正乖離階段，法人預期內資將取代外資成為年底前控盤要角，看好長榮等十檔股價領先創波段高點，且12月來投信、自營商、八大公股行庫積極卡位個股，將是最後一波衝刺作帳焦點。

台股11月以來急漲1,946點，最高來到14,427點新里程碑後，因累積不少獲利賣壓，加上耶誕假期將屆，12月後外資買超力道縮減，指數在月線以上整理，所幸多頭架構不變，法人看好年底前九個交易日將由內資主導盤勢多空走向。

日盛投顧總經理鍾國忠、台新投顧副總經理黃文清分析，外資11月大舉回補1,090億元後，12月至今買超明顯縮小至27億元，投信則因新基金進場，終止連三月賣超，轉為買超64億元，與八大公股券商扮演多頭主要推手，自營商12月則大賣236億元。

篩選12月以來投信加上自營商、八大公股行庫合計買超逾700張，且昨（18）日股價領先創波段新高強勢股，計有大同、長榮、陽明、華航、敦泰、合勤控、嘉里大榮、威盛、第一銅、偉詮電等十檔，主要分布局航運、IC設計等族群。

貨櫃航運隨歐美陸續解封，需求增加及庫存回補帶動整體供需市況好轉，產業前十大公司相繼宣布調漲全球各航線運價，缺櫃缺艙題材持續發酵，加上股價低基期，吸引資金湧入，陽明攻上漲停再創波段新高，長榮、萬海跟進走揚。

【記者盧宏奇／台北報導】外資放假與年底封關在即，追價意願有限，台股昨（18）日在5日線14,218點附近震盪換手，周線跌11點，終止連六周漲勢，月線力拚連三紅。法人認為，年底前將由內資控盤，壓回布局元月行情。

美股在肺炎疫苗問世及新一輪刺激法案可望出爐樂觀氣氛中，道瓊、標普、那斯達克等三大指數同締歷史新猷，但台股受制外資買盤熄火，指數連三日壓抑在14,300點以下，終場小跌8點收14,249點，成交量因富時調整台股權重盤後生效，最後一盤爆量368億元，較前一日增至2,493億元。

台股集中市場周線跌11點或0.08%，結束11月美國總統大選後連六周急行軍走勢，櫃買市場本周跌0.07點或0.04%，連二黑。

綜合統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清等看法，隨耶誕假期到來，外資影響縮減，內資主導走勢，預期指數空間有限，資金聚焦明年展望佳、股價基期低、籌碼相對穩定的中小型股，如遇拉回將是卡位元月行情的最佳買點。