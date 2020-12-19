聽新聞
test
0:00 / 0:00

瑞銀：台股大盤 上看15,650

經濟日報 / 記者趙于萱／台北報導

瑞銀證券昨（18）日發布台股2021年投資策略，看好非科技股獲利展現報復式反彈，加上科技股穩定成長，明年底台股目標為14,980點，並預測非科技股及科技股獲利若超出預期，樂觀情境的台股更上探15,650點，僅次於摩根大通樂觀情境喊的16,600點。

瑞銀並推薦必買股以電子、傳產龍頭的台積電、大立光、環球晶、台達電、中鋼、台塑及統一為首選。

台股昨日收14,249點，外資圈對明年台股已形成「萬五」15,000點的共識，包括摩根士丹利及瑞士信貸基本情境都預測15,000點，里昂看好到15,500點，摩根大通樂觀情境為16,600點，瑞銀的基本和樂觀情境也大致在15,000至16,000點。

台股 科技股 摩根

延伸閱讀

台股本週下跌11點 汽車類股跌幅最大

台股開高走低收跌8.97點 三大法人賣超10.15億

1月台股期指跌49點

運輸股相對強勢 台股跌8點收14,249點

相關新聞

內資卡位股 年終作帳焦點

台股漲多進入修正乖離階段，法人預期內資將取代外資成為年底前控盤要角，看好長榮等十檔股價領先創波段高點，且12月來投信、自...

股海自由行／太空星鏈、電動車 題材熱炒

上周加權指數先跌後漲收紅K，通周幾乎持平；周五市場憧憬美國新紓困計畫達成協議，美股三大指數齊創新高，台股周K連七紅，然因...

瑞銀：台股大盤 上看15,650

瑞銀證券昨（18）日發布台股2021年投資策略，看好非科技股獲利展現報復式反彈，加上科技股穩定成長，明年底台股目標為14...

中小型300、上市500大報酬指數 將新增富采投控

晶電（2448）和隆達（3698）合併為富采投控（3714），繼台灣中型100指數及台灣資訊科技指數將換股，臺灣指數公司...

運輸股相對強勢 台股跌8點收14,249點

台股今(18)日在台積電（2330）穩盤之下，由航運與機械等傳產股匯集人氣，大盤指數終場收盤下跌8.97點，收盤指數為1...

千金成共識 法人將聯發科目標價升至960元

繼里昂證券、Aletheia資本將聯發科（2454）目標價喊逾千元，元大投顧最新報告，也將聯發科目標價升至960元，直逼...

瑞銀喊明年台股上探15,650點 首選七大潛力股

繼大小摩等四大外資2021台股預測出爐，瑞銀證券今（18）日首發2021台股投資策略，看好台灣非科技股明年獲利展現報復式...

漲價族最大贏家 16檔概念股還有甜頭可吃！

今年初以來至歲末年終，股價可以漲一整年的大概就只有漲價族群了！雖然有的個股漲多後回檔修正，但從盤面來看漲勢最凶且漲勢最一致的都是在漲價族群之中，例如防疫股、晶圓代工、ABS、航運、面板到最近的DRAM、MCU、鋼筋…等均是。

台股進入末升段？ 免驚！6大股價位階策略因應

今年10月底迄今，美股、台股指數及個股股價大漲，尤其美股投資人，以新冠肺炎疫情嚴重，政府會大力救經濟，完全不顧疫情人數大增及愈來愈高的風險，恐怕這是美股進入最後放煙火，瘋狂醉心於煙火燦爛的末升段行情。

【達人談投資】台股還能續創新高嗎？郭恭克用這些數據告訴你

美國總統大選最終結果在台北時間12月15日經各州選舉人投票後塵埃落定，由拜登以306票比232票確定入主白宮。美國參眾兩院在國內就業市場再度出現警訊之際，加緊腳步擬定新一輪的經濟紓困折衷方案，規模從原先的兩兆美元，暫時縮減至9,080億美元

長榮、陽明再度領軍 航運股盤中大漲

長榮（2603）、陽明（2609）及萬海（2615）近期成為台股盤面的交投亮點股，長榮、陽明股價一路領軍狂漲，都已經突破...

比特幣一度衝破2.3萬美元 台概念股盤中股價漲

繼首度突破20000美元大關後，比特幣週四 (17 日) 延續反彈行情，再衝上23000美元新高點，年初迄今漲幅已超過2...

熱門新聞

無本當沖真好賺？營業員談「違約交割」可怕後果 網推勸世文

長榮、陽明再度領軍 航運股盤中大漲

台積電「秒填息」 外資轉賣

千金成共識 法人將聯發科目標價升至960元

全球股市狂舞 謝金河給五字「定，靜，安，慮，得」

威鋒中籤率0.64% 抽中估現賺逾13萬元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。