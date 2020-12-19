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瑞銀：台股大盤 上看15,650
瑞銀證券昨（18）日發布台股2021年投資策略，看好非科技股獲利展現報復式反彈，加上科技股穩定成長，明年底台股目標為14,980點，並預測非科技股及科技股獲利若超出預期，樂觀情境的台股更上探15,650點，僅次於摩根大通樂觀情境喊的16,600點。
瑞銀並推薦必買股以電子、傳產龍頭的台積電、大立光、環球晶、台達電、中鋼、台塑及統一為首選。
台股昨日收14,249點，外資圈對明年台股已形成「萬五」15,000點的共識，包括摩根士丹利及瑞士信貸基本情境都預測15,000點，里昂看好到15,500點，摩根大通樂觀情境為16,600點，瑞銀的基本和樂觀情境也大致在15,000至16,000點。
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