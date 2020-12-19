瑞銀：台股大盤 上看15,650

今年初以來至歲末年終，股價可以漲一整年的大概就只有漲價族群了！雖然有的個股漲多後回檔修正，但從盤面來看漲勢最凶且漲勢最一致的都是在漲價族群之中，例如防疫股、晶圓代工、ABS、航運、面板到最近的DRAM、MCU、鋼筋…等均是。

2020-12-18 11:24