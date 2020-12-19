股海自由行／太空星鏈、電動車 題材熱炒

上周加權指數先跌後漲收紅K，通周幾乎持平；周五市場憧憬美國新紓困計畫達成協議，美股三大指數齊創新高，台股周K連七紅，然因外資將休長假，除非發生大事，否則交易漸清淡，指數或轉為題材類股表現，盤面焦點輪動至內資法人為主的個別題材，後續則繼續關注紓困案進展及美國GDP等總經數據公布。

上周市場一度質疑台積電產能利用率狀況恐不佳，台積電董事長劉德音很快就澄清，目前看到明年上半年市況會比以往季節因素起伏好得多，沒有看到外傳客戶砍單與重複下單的狀況，2021年半導體景氣仍然非常樂觀，台股轉疑為安。

實際上，iPhone 12 mini需求可能不如預期，然而iPhone 12 Pro/Pro Max需求相當好，整體來說明年第1季iPhone出貨量仍年成長，且全球5G手機銷售狀況佳，有利台積電先進製程貢獻營收，加以Wi-Fi、AMOLED驅動IC等半導體需求暢旺，亦有利台積電維持高產能利用率。iPhone 12 Pro目前仍然供不應求，iPhone遞延將使動能延續至明年第1季，預期零組件拉貨動能提升下供應鏈將淡季不淡，產能利用率提升的同時有望使毛利率優於市場預期，台廠相關供應鏈受惠。

太空商機明年爆發，非常值得留意的投資產業議題是低軌道衛星概念股。日前參與Starlink服務測試者表示，藉由Starlink的衛星訊號連接上網，約可獲得高達100M以上的下載速度，且能維持足夠上傳速度，無論串流影音播放，或是即時遊戲內容傳輸，都能符合使用需求，等同正式向世人宣告實現網路服務的最後一哩路，預估Starlink將於底發射超過1.2萬顆衛星，提供4,500萬人使用，年營收將達577億美元；2022-2027複合成長率將高達54.8%，台灣低軌道衛星供應鏈可望獲得火箭、衛星、地面接收站及基站等相關設備與晶片商機，太空星鏈股營運成長值得期待。

全球車市落底回升，電動化趨勢延續，隨疫苗問世，車企產銷及景氣落底回升，預估2021年全球車市銷量年增達12.9%。其中歐美車市基期偏低，有望雙位數反彈（中國估年增4.4%）。歐美比重高的AM（售後）及OE（原廠）零組件將重回市場關注標的。

電動車方面，法規趨嚴及電池成本下降，加速全球車廠電動化進程，預估2021年全球電動車銷量將成長至300萬台的規模。由於持續性的競爭優勢，使傳統車廠短期難以追上特斯拉（Tesla），持續看好相關供應鏈。各電動車廠中，Tesla因具備產品線完善、模組化平台及軟硬體整合等優勢，使傳統車廠短期難以撼動Tesla的市場地位，預期Tesla在全球電動車滲透率持續提升，有利台廠供應鏈。

（作者是台新投顧總經理）