台指期夜盤震盪 法人：台股高檔整理格局不變

台指期夜盤盤中於平盤上震盪，22時小漲14點，法人指出，台股今日續作區間整理格局，終場以小跌作收，目前在聖誕連假將至，外資逐漸觀望縮手下，短線指數仍以高檔區間格局看待。

外資現貨買超0.6億，期貨淨空單縮減至5,967口。自營商選擇權淨部位，今日以買買權和賣賣權作增量，期貨仍屬大量淨多單布局。近月選擇權籌碼呈現中性格局，賣權 OI 大於買權 OI 之差距為九千餘口，買權賣權 OI 增量皆為不足。週選方面，買權賣權 OI 增量相去不遠，目前選擇權多空皆無表態。

法人指出，外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性態勢，月、週選中性格局，整體籌碼面中性格局。技術面台股目前續作壓縮三角收斂，短線在量能仍無法明顯放大下，台股呈現高檔震盪整理格局不變。