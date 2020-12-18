快訊

評／日本#KuToo運動：高跟鞋與職場的性別歧視

新冠境外移入＋2皆來自美國 女機師發病前四天在台灣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

運輸股相對強勢 台股跌8點收14,249點

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。記者余承翰／攝影 陳柏翰
台股示意圖。記者余承翰／攝影 陳柏翰

台股今(18)日在台積電（2330）穩盤之下，由航運與機械等傳產股匯集人氣，大盤指數終場收盤下跌8.97點，收盤指數為14,249.96點，成交量為2,471.54億元，台股本周雖下跌11.73點，但仍拉出帶下影線的周線七連紅。

台股今日最亮眼族群仍是運輸股，陽明（2609）衝上漲停板價17.25元；長榮（2603）盤中也突破30元關卡，盤中最高到31.35元， 漲幅超過4%；萬海（2615）盤中漲幅也超過1.5%。運輸股的台船（2208）、中航（2612）及四維航（5608）紛紛亮燈漲停，新興（2605）、志信（2611）及台航（2617）等股表現也相當強勢。聯電（2303）、國巨（2327）、立積（4968）、群創（3481）及聯發科（2454）等股今日表現相對弱勢。

群益投顧表示 ，近一周以來，半數以上次族群氣勢強於大盤表現，傳產族群明顯強於電子。傳產股因基期低，加上疫苗開始接種、經濟將逐漸回復的預期，吸引部分資金轉往布局。被動元件內外資同步聚焦，通信有轉強機會，半導體龍頭股也持續吸金。盤面目前仍是個股表現格局，可多留意法人持股動向。

台股 傳產股

延伸閱讀

電子股降溫 良得電股價逆勢漲、近三年新高

台股進入末升段？ 免驚！6大股價位階策略因應

台股早盤漲逾40點 逼近14300點

台股開高走高 開盤漲9點

相關新聞

漲價族最大贏家 16檔概念股還有甜頭可吃！

今年初以來至歲末年終，股價可以漲一整年的大概就只有漲價族群了！雖然有的個股漲多後回檔修正，但從盤面來看漲勢最凶且漲勢最一致的都是在漲價族群之中，例如防疫股、晶圓代工、ABS、航運、面板到最近的DRAM、MCU、鋼筋…等均是。

台股進入末升段？ 免驚！6大股價位階策略因應

今年10月底迄今，美股、台股指數及個股股價大漲，尤其美股投資人，以新冠肺炎疫情嚴重，政府會大力救經濟，完全不顧疫情人數大增及愈來愈高的風險，恐怕這是美股進入最後放煙火，瘋狂醉心於煙火燦爛的末升段行情。

運輸股相對強勢 台股跌8點收14,249點

台股今(18)日在台積電（2330）穩盤之下，由航運與機械等傳產股匯集人氣，大盤指數終場收盤下跌8.97點，收盤指數為1...

瑞銀喊明年台股上探15,650點 首選七大潛力股

繼大小摩等四大外資2021台股預測出爐，瑞銀證券今（18）日首發2021台股投資策略，看好台灣非科技股明年獲利展現報復式...

全球股市狂舞 謝金河給五字「定，靜，安，慮，得」

台股漲到14,000點之上，美股創新高，印度股市、南韓股市漲幅也都超過台股，財信傳媒董事長謝金河認為，只要全球股市繼續往...

千金成共識 法人將聯發科目標價升至960元

繼里昂證券、Aletheia資本將聯發科（2454）目標價喊逾千元，元大投顧最新報告，也將聯發科目標價升至960元，直逼...

【達人談投資】台股還能續創新高嗎？郭恭克用這些數據告訴你

美國總統大選最終結果在台北時間12月15日經各州選舉人投票後塵埃落定，由拜登以306票比232票確定入主白宮。美國參眾兩院在國內就業市場再度出現警訊之際，加緊腳步擬定新一輪的經濟紓困折衷方案，規模從原先的兩兆美元，暫時縮減至9,080億美元

長榮、陽明再度領軍 航運股盤中大漲

長榮（2603）、陽明（2609）及萬海（2615）近期成為台股盤面的交投亮點股，長榮、陽明股價一路領軍狂漲，都已經突破...

比特幣一度衝破2.3萬美元 台概念股盤中股價漲

繼首度突破20000美元大關後，比特幣週四 (17 日) 延續反彈行情，再衝上23000美元新高點，年初迄今漲幅已超過2...

台股開高走高 開盤漲9點

台股今(18)日開盤漲9.2點，開盤指數14,268.13點。

中型100指數納入富采投控

臺灣證券交易所宣布，因晶電（2448）、隆達將合併轉換為富采投控，臺灣中型100指數、臺灣資訊科技指數成分股，將由富采投...

三檔新股IPO申購凍資直逼800億元

威盛小金雞威鋒電子（6756）結束申購，臺灣證券交易所統計，威鋒三天申購共累積38萬筆投單，凍資額再攀高達643億元；威...

熱門新聞

無本當沖真好賺？營業員談「違約交割」可怕後果 網推勸世文

新手玩股「1年賺4萬」值得嗎？ 內行曝四字關鍵

台積電「秒填息」 外資轉賣

外資續買 三大法人買超27.38億元

長榮、陽明再度領軍 航運股盤中大漲

台積電收黑 外資賣超843張

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。