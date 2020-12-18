運輸股相對強勢 台股跌8點收14,249點

台股今(18)日在台積電（2330）穩盤之下，由航運與機械等傳產股匯集人氣，大盤指數終場收盤下跌8.97點，收盤指數為14,249.96點，成交量為2,471.54億元，台股本周雖下跌11.73點，但仍拉出帶下影線的周線七連紅。

台股今日最亮眼族群仍是運輸股，陽明（2609）衝上漲停板價17.25元；長榮（2603）盤中也突破30元關卡，盤中最高到31.35元， 漲幅超過4%；萬海（2615）盤中漲幅也超過1.5%。運輸股的台船（2208）、中航（2612）及四維航（5608）紛紛亮燈漲停，新興（2605）、志信（2611）及台航（2617）等股表現也相當強勢。聯電（2303）、國巨（2327）、立積（4968）、群創（3481）及聯發科（2454）等股今日表現相對弱勢。

群益投顧表示 ，近一周以來，半數以上次族群氣勢強於大盤表現，傳產族群明顯強於電子。傳產股因基期低，加上疫苗開始接種、經濟將逐漸回復的預期，吸引部分資金轉往布局。被動元件內外資同步聚焦，通信有轉強機會，半導體龍頭股也持續吸金。盤面目前仍是個股表現格局，可多留意法人持股動向。