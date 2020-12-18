電子股降溫 良得電股價逆勢漲、近三年新高

連接器廠良得電（2462）今年業績表現平平，不過，該公司今年積極布局新產品線，預計在明年新產品可望陸續出貨，在明年基本面看正面的激勵下，近期台股電子股普遍降溫或股價拉回，良得電股價在今（18）日盤中仍持續寫波段新高，並創下近三年股價新高。

近日台股大盤指數走勢震盪，不少電子族群股價在近一周出現明顯的回檔，但連接器廠良得電股價卻是維持緩步走高的趨勢，在明年營運持續看好下，該股今日盤中上漲超過7%，盤中股價高點來到34.5元，股價寫下2017年11月以來，即近三年多的股價新高。

良得電今年前三季營收32.73億元、稅後純益1.2億元、每股稅後純益0.84元，獲利表現略優於去年，主要動能是來自於Work from Home帶動筆電需求大增以及自動化建置帶來效益。

此外，在產品線布局上，良得電今年也有做出調整，首先在智慧音箱及遊戲機方面，該2項產品去年比重接近27%，今年約12.5%，降幅較大，該公司認為雖然已做到第一大，但這類產品價格下降太快，毛利貢獻不佳，且今年剛好WFH刺激筆電需求，因此把不少產能挪過去NB，今年NB產品比重高達48.7%，已接近5成水準，市場也看好，明年全球NB需求仍將持續旺盛，該公司做這樣的調整，對明年營運具有正面效益。

在新的產品線方面，該公司今年積極跨入5G領域、醫療、電動車等，新產品線的出貨，對營運表現的加分效果將逐漸顯現，再搭配公司進行產線自動化，可望反應在公司的明年的毛利率及獲利表現。