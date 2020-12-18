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瑞銀喊明年台股上探15,650點 首選七大潛力股

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
台股示意圖。報系資料照
台股示意圖。報系資料照

繼大小摩等四大外資2021台股預測出爐，瑞銀證券今（18）日首發2021台股投資策略，看好台灣非科技股明年獲利展現報復式反彈，加上科技股持續成長，明年底指數目標設定14,980點，另預測非科技股及科技股獲利增幅若遠優於預期，樂觀情境中的台股更上探15,650點，僅次於小摩樂觀情境喊的16,600點。

瑞銀表示，今年台股在獲利成長及內資捧場下，表現在亞股排前段班，以該券商預期，明年台股總獲利將成長14%，目前大盤股淨比已達2.6倍，高出歷史平均兩個標準差，後續漲幅可能限縮，但次產業來看，非科技股的爆發力驚人，科技股也不乏潛力股，因此建議投資人側重選股。

瑞銀對台股基本目標不是外資圈最高，但對明年台灣科技股的獲利增幅預期達8%，是外資券商最樂觀，對於原物料和消費類股的獲利預測也最強勁，非科技股增幅達33%，另對2022年半導體產業預測也排名第一。

以台積電（2330）來說，瑞銀預期明年每股純益（EPS）可能呈低個位數衰退，但2022年增幅高達31%。

瑞銀進一步表示，過往台股擺脫景氣低谷，製造業結構性的成長趨勢是推動指數最大動能，且反彈波段會看到原物料、工業、消費及金融業獲利和股價有較強的成長幅度，2021年正複製這樣的循環，瑞銀尤其看好鋼鐵和塑化股領漲原物料，消費類股也值得期待。

相對於非科技股，瑞銀指出，今年台灣科技業已經大幅成長，明年基期墊高，增幅勢必縮小，不過拜全球持續發展5G，相關利基型企業仍具長抱價值。也因為特定大型股的潛力，瑞銀對台灣科技業獲利較為樂觀。

除此，瑞銀認為，內資今年力挺台股，同樣助長了行情不斷上漲，此前該券商調查便顯示，較多的台灣投資人傾向在今年加碼股票更勝債券，2021年也有多數表示持續加碼股票或基金，投資意願高昂，有利明年流動性持續充沛。

根據瑞銀的基本獲利假設，明年台股行情可挑戰14,980點，假設非科技股和科技股獲利增幅更大，達到41%、10%，推算台股更上探15,650點。至於瑞銀欽點的「必買股」首選台積電、大立光（3008）、環球晶（6488）、台達電（2308）、中鋼（2002）、台塑（1301）及統一（1216）。

科技股 瑞銀 台股

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