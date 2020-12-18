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原劍指生技股王 達亞掛牌首日竟一度跌破承銷價

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

達亞（6762）今日以268元掛牌，為高價生技股再添生力軍。達亞今年以來獲利表現亮眼，興櫃價曾一度來到351元，不過，掛牌首日早盤蜜月行情黯淡，開盤股價一度跌破承銷價，來到267元，雖立刻翻紅，但漲勢溫吞。市場原預估，達亞有機會挑戰生技股王，但蜜月首日行情疲軟。

由於接續達亞在農曆年前預估還有5檔生技股將掛牌，達亞又是這波掛牌生技股掛牌潮中股價最高者，是否影響後續生技新股掛牌的行情，備受關注。

達亞去年每股純益5.58元，今年前三季每股純益大幅跳升至8.20元，強勁的成長動能主要來自美國醫療巨擘嬌生公司所開發的腹腔鏡手術吻合器，及美國連續血糖監控產品龍頭廠商的新一代產品，成功取證上市量產。

達亞聚焦在高階醫材零組件的模具開發及射出成型委託製造服務，擁有超過超過80家的美國客戶，其中還包括全球市值排名前十大的醫療巨擘，如美敦力、嬌生、亞培等。客戶中還有眾多創新醫材產品，像是能將血糖監控與胰島素注射功能合而為一的人工胰臟、心臟瓣膜置換的微創手術器材、針對肺癌細微病徵進行檢測的手術機器人，及能避免被重複使用的安全針頭等，未來產品取證上市後，皆可望成為營運動能。

法人表示，達亞今年可望順利賺超過一個股本，明年營收成長幅度估可達3成，主要成長動能來自於血糖監測儀大廠Dexcom的G7，在G7進入量產的帶動下，明年可望拚賺1.5個股本。

生技股

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