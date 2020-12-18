長榮、陽明再度領軍 航運股盤中大漲

長榮（2603）、陽明（2609）及萬海（2615）近期成為台股盤面的交投亮點股，長榮、陽明股價一路領軍狂漲，都已經突破日前新高，長榮海運盤中最高來到30.85元，陽明漲勢更猛，最高來到16.9元，尤其是這一波運費漲幅較大是歐洲線，陽明的歐洲線比重高，成為市場買盤追進的標的，主要兩大航線一起漲，讓長榮、陽明第4季業績出現想像空間。

航運股今（18）日類股漲幅達2%，然而陽明一度漲幅達7.6%，長榮海運漲幅4.5%，拉動散裝船也跟著大漲，中航（2612）攻上漲停，來到32.1元，四維航（5608）也攻上漲停來到9.8元。

新冠肺炎疫情造成全球產業大調整，貨櫃輪市場需求出現強力井噴，產業景氣不只是旺，更是一路狂漲，就目前來看，已不只是旺到明年第1季，恐怕要去化這些貨，會延長到上半年，吸引市場對於「景氣火紅股」高度關注，現在已經出現許多外銷概念股都大喊吃不消，市場都很期待即將要公布的12月營收，法人也推估，貨櫃三雄12月營收還可望續走高。

今年海運搶櫃搶翻天，很多台灣的業者都開始抱怨，現在出貨最大的困難是搶不到櫃，這波搶櫃潮還延續到近洋線，現在更燒到歐洲線，歐洲線運價已經連續三周大漲，上海出口至歐洲基本港市場運價，11月27日開始大漲27.2%，12月4日再漲13.5%，每20呎櫃來到2374美元，12月11日公布最新一周歐洲線運價，每20呎櫃來到2948美元，價格漲幅達574美元，運價再漲19%。

2月15日遠東到歐洲線的運價每40呎櫃將站上6千美元，許多業界看到運價都大喊吃不消，國內許多外銷為主的傳統產業包括汽車零組件AM業者，也不諱言的表示，出現旺季但出不了貨真的很困擾；也因為這波市場需求太強勁使得海運市場全面翻揚，就算業界抱怨，海運業者就算有心協助，也只能請業者加價，才能解決市場急迫的需求。

針貨櫃船運費不斷飆漲，今天也傳出，台灣區絲織公會與紡織相關公會聯名建請行政院、交通部、經濟部等單位設法抑制運價，不過，專家指出，這波的漲勢是全球情況，並非國內業者而已，還是要尊重市場機制。

長榮、陽今年7月股價才僅11元附近，陽明還不到10元，當時投資人都對於長榮海運、陽明可是一點興趣都沒有，沒有想到短短4個月，長榮海運的股價已寫下2011年以來的新高，陽明海運今天則是挑戰2017年波斷新高17.55元。由陽明的歐洲線比重比北美線略高，隨著歐洲線運價反彈，將會開始顯現在陽明12月的營收上，而且明年第1季歐洲線漲價效應反應在營收、獲利上會更明顯。