全球股市狂舞 謝金河給五字「定，靜，安，慮，得」

台股漲到14,000點之上，美股創新高，印度股市、南韓股市漲幅也都超過台股，財信傳媒董事長謝金河認為，只要全球股市繼續往上走，台股不會單獨崩盤，他強調，在全球股市狂舞下，投資人要用5個字「定，靜，安，慮，得」來面對。

謝金河今(18)日以「定，靜，安，慮，得！面對全球股市狂舞！」為題發文表示，

台股漲到14,000點以上，市場開始出現看法不同的聲音，最具代表性的是泰公站出來說台股有崩盤的危機，認為台股前一段上漲有基本面，這次純屬資金行情，警告台股有崩盤的危險。

另外，谷月涵說台股漲滿了，漲完了，必須要靠國際資金來推一把。中研院也有示警，認為股市再創新高，將吹出泡沫。

謝金河指出，其實他們都是市場上的菩薩，用心良苦，提醒投資人要小心，這是好事。本來一直要面對股市下跌憂心的金管會主委，這回必須面對股市是不是漲太多？會不會崩潰？而有未雨綢繆的煩惱。投資人如何面對未來的市場？他給5個字：「定，靜，安，慮，得！」。

謝金河說，全球在超低利率，寬鬆貨幣下奔馳，這是全球一致的現象，今天美國6大指數全面創新高，印度股市推升至驚人的46,997，南韓到2,732.79，漲幅都超過台股，只要全球股市繼續往上走，台股不會單獨崩盤。

他認為，這當中有一個要警戒的是巴菲特指標，台股市值除GDP總值是200%以上，代表股市承載國民生產總值的兩倍，這個數字是高的。

另外，台股指數大半是台積電貢獻的，台灣最大的前20大巿值企業，今年只有4家上漲，這代表金融，傳統產業相關的企業，股價沒有漲還跌。謝金河認為，台股會大跌，只有一個可能，那就是台積電大跌，把貢獻的指數讓出來！以目前半導體產業的盛況，這個機率不大。

謝金河同時解釋這一波的台股上漲到14,000點，是由半導體股領軍，是有基本面的；他表示，現在投資人要做的事是檢視自己手上的股票，明年成長力如何？本益比是不是太高？殖利率高不高？股價愈漲，愈要嚴格檢視基本面，心要定，不要頻繁進出，追高又殺低，或多也做，空也做，很容易兩面挨耳光。

謝金河強調，「台股還有很多物美價廉的好公司，不要被從來沒有見過的指數嚇到，才能定，靜，安，慮，得」。