台股震盪 投信法人連買台灣大10天

台股指數震盪激烈，少數大型權值推升指數維持歷史高檔區，但不少前波漲多的電子股近期都出現明顯拉回，在市場資金由漲多電子股抽出後，向來是中長線資金停泊主要選擇之一的電信股，近日吸引法人資金轉進，其中，投信法人至今（17）日為止，已連續買超台灣大（3045）10個交易日。

分析師指出，近日台股指數出現高檔的大幅震盪，指數由台積電等少數大型權值股撐在歷史高檔區，不過，在市場資金出現風險意識提高的情況下，先前漲多的電子股紛紛因資金獲利了結賣壓出籠，近一周以來出現回檔走勢。

而就過去經驗，市場資金在高檔獲利了結之後，較容易轉進股價位置相對較低的族群，營運及配股配息相對穩定的標的也是資金選擇轉進的方向，其中，電信股就是市場資金常常轉進的資金避風港。

投信法人自12月4日以來，累計至今日為止，已連續買超台灣大10個交易日，今日買超368張，累計近10個交易日則是買超3675張。

市場分析師表示，電信股由於獲利穩定，但較不具成長爆發力，大盤衝高時，股價反應相對落後，漲幅也較小，不過，由於漲勢較保守，在大盤出現回檔時，股價也多沒有太大的修正壓力，再加上，由於獲利穩定，每年配股、配息穩定，中長線資金也會進行長線投資。