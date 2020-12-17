兆豐證券推兩檔ETN 18日上櫃掛牌

上週台股站上歷史新高14427點，投資人正在歡欣鼓舞時，沒想到回頭一看，外資竟在上週悄悄撤退，不但賣超台股現貨超過200億元，期貨也轉為淨空單，至週一(12/14)為止，外資淨空單已經拉升到4622口，這也是自2015年8月以來首度再見到外資布淨空單的現象。

2020-12-17 16:14