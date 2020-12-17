兆豐證券推兩檔ETN 18日上櫃掛牌
國內首檔追蹤「櫃買富櫃200報酬指數日報酬正向2倍指數」的ETN，「兆豐櫃買富櫃200報酬指數日報酬正向2倍指數指數投資證券」（證券代號：02002L；中文簡稱：兆豐富櫃200正二N）將於12月18日上櫃掛牌，兆豐證券也同時發行國內第四檔追蹤「櫃買富櫃200報酬指數」的ETN，「兆豐櫃買富櫃200報酬指數指數投資證券」（證券代號：020024；中文簡稱：兆豐富櫃200N）。
櫃買中心表示，為鼓勵大眾投資ETN並活絡市場交易，自2020年7月1日起至12月31日止，舉辦「2020年度上櫃ETN獎勵活動」，投資人買賣上櫃ETN就有機會參加1萬元禮券抽獎活動。活動詳情請查詢櫃買中心網站（網址：http://www.tpex.org.tw）「首頁\ETN\上櫃ETN獎勵活動專區」項下，進入活動網頁。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言