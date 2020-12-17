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兆豐證券推兩檔ETN 18日上櫃掛牌

經濟日報 / 記者王奐敏／即時報導

國內首檔追蹤「櫃買富櫃200報酬指數日報酬正向2倍指數」的ETN，「兆豐櫃買富櫃200報酬指數日報酬正向2倍指數指數投資證券」（證券代號：02002L；中文簡稱：兆豐富櫃200正二N）將於12月18日上櫃掛牌，兆豐證券也同時發行國內第四檔追蹤「櫃買富櫃200報酬指數」的ETN，「兆豐櫃買富櫃200報酬指數指數投資證券」（證券代號：020024；中文簡稱：兆豐富櫃200N）。

櫃買中心表示，為鼓勵大眾投資ETN並活絡市場交易，自2020年7月1日起至12月31日止，舉辦「2020年度上櫃ETN獎勵活動」，投資人買賣上櫃ETN就有機會參加1萬元禮券抽獎活動。活動詳情請查詢櫃買中心網站（網址：http://www.tpex.org.tw）「首頁\ETN\上櫃ETN獎勵活動專區」項下，進入活動網頁。

櫃買中心 ETN 兆豐

延伸閱讀

兆豐兩檔ETN 18日上櫃掛牌

今年21家企業申請上櫃

富櫃200將添兩檔ETN

2020卓越證券評比 兆豐證券獲「最佳客戶推薦獎」

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