外資續買 三大法人買超27.38億元

台股今（17）日開高走低且量縮，權王台積電（2330）填息後上攻無力，且鴻海（2317）、大立光（3008）壓在盤下震盪，尾盤權值股再遇賣單調節，終場以14,258.93點作收，下跌45.53點，守住5日均線、10日均線，成交量達2,277.09億元，外資再度買超。

統計三大法人買賣超情況，外資買超28.99億元、投信賣超0.96億元、自營商賣超0.68億元，合計三大法人買超27.38億元，其中外資連續兩日買超。

展望後市，法人表示，市場已經預期疫苗即將上市，拜登上台之後，將推出葉倫擔任財政部長，由葉倫過去的言論來推測，美中貿易戰預期將會緩和，亦導致過去美中貿易戰受惠個股也出現獲利了結賣壓，受疫情傷害的類股，航空、塑化、食品、觀光反而出現資金簇擁的跡象。

目前指數位置相對在高檔，類股輪動快速，雖然目前盤勢不存在大跌的條件，盤面依舊由多頭主導，但短線大盤累積之漲幅與技術面乖離已大，操作難度增加。