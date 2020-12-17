快訊

先進國家之恥？百萬學童挨餓 聯合國兒福首次救濟英國

陰轉陽！莫斯科芭蕾舞團再增4人確診 所有團員須居家隔離

金管會核淮信昌化停止公發案 明年1月18日股票下市

經濟日報 / 記者曾仁凱／即時報導
信昌化董事長辜公怡(左3)與總經理趙天福(右3)。記者曾仁凱／攝影
信昌化董事長辜公怡(左3)與總經理趙天福(右3)。記者曾仁凱／攝影

台泥集團旗下信昌化（4725），配合母公司公開收購，向主管機關申請股票終止上市及停止公開發行，今（17）日獲得金管會核淮通過，信昌化預計明年元月18日股票下市走向私有化。

台泥（1101）是在今年7月宣布公開收購子公司信昌化，希望整合集團資源，協助虧損嚴重的信昌化下市調整體質，為其爭取更多改革時間。主要生產酚、酮系列石化原料的信昌化，由於大陸地區近年石化原料廠有大量新增產能投產，導致相關石化品價格下滑，信昌化去年虧損高達 20.13億元；今年前三季又大虧5.94億元。

台泥公開收購信昌化案已於9月達陣，信昌化11月初召開股東臨時會，通過與台泥的股份轉換案，並向主管機關申請股票終止上市及停止公開發行，今天獲得金管會核淮，台泥與信昌化股份轉換基準日為明年元月18日，屆時信昌化股票將正式下市，走向私有化。

延伸閱讀

非現金支付52%未達標 金管會續訂挑戰性目標

外資發布目標價反賣股 金管會要盯

傳外資券商拉抬目標價趁機出貨 引起金管會關注

金管會打炒房出手了！ 黃天牧：最近開始實地金檢

相關新聞

台股會不會漲到2萬點？ 黃天牧九字回應

台股站上1萬4,000點，接下來會不會漲到2萬點？金管會主委黃天牧今（17）日在立法院財委會答詢時說，「要看整個經濟的情...

金管會核淮信昌化停止公發案 明年1月18日股票下市

台泥集團旗下信昌化（4725），配合母公司公開收購，向主管機關申請股票終止上市及停止公開發行，今（17）日獲得金管會核淮...

謝金河：台股漲完了？未來仍精彩可期！

股市熱到最高點，很容易出現激情式的量價同時到頂的反轉走勢，今年在生技股、最近在半導體類股都出現類似的反轉走勢，這個禮拜，台股的回檔從力晶重新掛牌的力積電開始。

最好的公司、股價跌最慘 謝金河：大立光到底出了什麼問題？

這兩天，我的朋友谷月涵說台股漲完了，漲滿了，若要繼續往上攻堅，必須要有國際資金，這話是對的！

2020壓軸原物料黑馬 即使拉回仍有利明年跳躍

美股高檔震盪，台股今年漲幅一度超過20％，短線進入震盪量縮也是正常。

步出谷底 太陽能電廠概念股重啟成長

為滿足國際企業使用再生能源的要求，加上企業擴廠需要用電，帶動台灣綠電需求量大增，進一步助攻太陽能電廠建設商機，帶旺供應鏈。

台股尾盤下壓 跌45點收14,258點

台股今（17）日開高走低，早盤在台積電（2330）秒填息激勵下，指數一度來14,338點，不過盤中震盪加劇，尾盤壓低收跌...

剛開始投資美股人 5分鐘學會美股基本分析4步驟

這幾年台灣人投資美股風氣興盛，不只因為美股有更多選擇、更多股票、更大的市場，也因為透過美股，我們可以直接投資許多世界級的公司和全球最賺錢的企業。

傳外資券商拉抬目標價趁機出貨 引起金管會關注

股市活絡，立委質疑有些外資券商發布個股目標價後卻趁機賣股，金管會主委黃天牧今（17）日表示，我們會特別注意，尤其是金管會...

劉泰英指台股不正常 黃天牧兩點反駁

台灣綜合研究院創辦人劉泰英昨天表示，這一波股市上漲純粹是靠資金行情拉動，不是正常現象，台股早已與經濟基本面脫鉤，甚至會有...

抽中賺13萬元！威鋒凍資衝643億元 智聯凍資也破百億

威盛小金雞威鋒電子（6756）16日結束申購，證交所統計，威鋒三天申購共累積38萬筆投單，凍資額再攀高達到643億元；威...

台股已太投機？ 黃天牧：不只有基金面

最近外界學者屢屢提及台股已落入「投機市場階段」？金管會主委黃天牧今（17）日上午參加立法院財委前接受採訪時回應，專家學者...

熱門新聞

外資買超293.42億 4家傳產股擠進前十大買超行列

被動元件、矽智財族 帶勁

買股票的年輕人變多 黃天牧：年齡層出現反轉

傳外資券商拉抬目標價趁機出貨 引起金管會關注

台積後市持續看俏 外資押寶除息行情

今年最會漲的高股息ETF 元大高息低波增鴻海、精誠

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。