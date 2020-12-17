金管會核淮信昌化停止公發案 明年1月18日股票下市

台泥集團旗下信昌化（4725），配合母公司公開收購，向主管機關申請股票終止上市及停止公開發行，今（17）日獲得金管會核淮通過，信昌化預計明年元月18日股票下市走向私有化。

台泥（1101）是在今年7月宣布公開收購子公司信昌化，希望整合集團資源，協助虧損嚴重的信昌化下市調整體質，為其爭取更多改革時間。主要生產酚、酮系列石化原料的信昌化，由於大陸地區近年石化原料廠有大量新增產能投產，導致相關石化品價格下滑，信昌化去年虧損高達 20.13億元；今年前三季又大虧5.94億元。

台泥公開收購信昌化案已於9月達陣，信昌化11月初召開股東臨時會，通過與台泥的股份轉換案，並向主管機關申請股票終止上市及停止公開發行，今天獲得金管會核淮，台泥與信昌化股份轉換基準日為明年元月18日，屆時信昌化股票將正式下市，走向私有化。