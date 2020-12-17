台股會不會漲到2萬點？ 黃天牧九字回應

台股站上1萬4,000點，接下來會不會漲到2萬點？金管會主委黃天牧今（17）日在立法院財委會答詢時說，「要看整個經濟的情況」。

立委羅明才質詢指出，股市上漲，接下來會不會漲到2萬點？黃天牧說： 「要看整個經濟的情況」。

羅明才問，漲到2萬點你害不害怕？黃天牧說，「看怎麼漲？」羅明才說，如果是穩健、緩步、健康的漲？黃天牧表示，每個階段都有監理機關要重視的風險。

對於當沖降稅是否再延長？財政部長蘇建榮表示，會跟金管會討論，要有稅式支出報告，今年證交稅收多收了200多億元。

黃天牧則表示，當沖降稅明年底到期，當沖降稅措施實施下來是有績效，金管會會要把分析結果提供給財政部，並尊重財政部。