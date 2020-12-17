外資發布目標價反賣股 金管會要盯

外資發布目標價報告達成率不到一半，立委要求金管會要盯！民進黨立委吳秉叡今（17）日上午在立法院質詢時表示，近來有大型券商頻頻對個別股票發布目標價報告，一般人以為目標價高是好事，但發布後往往就是大型券商大賣股票的時候，有瓜田李下的嫌疑。其實是自己想下車。金管會主委黃天牧承諾會特別注意「券商利益衝突」。

台股漲高居高思危，投資人不要再盲目追逐目標價。吳秉叡補充，有研究歸納統計，券商報告發布目標價後，有四大結果，一是目標價平均達成率都不到五成，超過一半沒達成；二是發布後三個月內達成比率高於購買才達成的比率；三是負向評等的達成率高於正向評等（發布後反而賣比買多），四是正向評等報告傾向過於樂觀，目標價誤差率大於反向評等；投資人雖然慢慢發現這些報告愈來愈不可靠，但他也質疑外券若萬一用這樣的手法，對散戶及沒有研究能力的一般投資者來說不公平。

黃天牧回應，金管會對於督導的券商有訂立相關券商防範利益衝突的制度，證期局會依此制度去檢視券商的相關行為，他也承諾金管會會特別注意這些券商。