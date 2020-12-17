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傳外資券商拉抬目標價趁機出貨 引起金管會關注
股市活絡，立委質疑有些外資券商發布個股目標價後卻趁機賣股，金管會主委黃天牧今（17）日表示，我們會特別注意，尤其是金管會監督的對象，更應該作處理。
立委吳秉叡今日在立法院財委會質詢指出，最近股市很好，但也出現怪現象，有些指標型個股表現好，外資券商會發布個股目標價，均高於市價，之後大型券商開始大賣股票，瓜田李下，會讓人懷疑是自己要下車。
吳秉叡說，萬一大型券商用此手法操作，對一般投資人不公平。黃天牧表示，金管會有訂定券商防範利益衝突規定，會依此規範去檢視市場行為；吳秉叡表示，有二、三家有此情況？黃天牧說，我們會特別注意。
吳秉叡表示，根據過去經驗，最後個股目標價達成率都不到五成，而且發布後反而賣的多，從過去大數據歸納，結果往往都不是像他（外資券商目標價）講的這樣，這對沒有能力研究的散戶很不公平。黃天牧認同表示，尤其如果是金管會督導的對象，更應該去處理。
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