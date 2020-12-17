劉泰英指台股不正常 黃天牧兩點反駁

台灣綜合研究院創辦人劉泰英昨天表示，這一波股市上漲純粹是靠資金行情拉動，不是正常現象，台股早已與經濟基本面脫鉤，甚至會有崩盤危機。對此，金管會主委黃天牧今（17）日表示，台股上漲確實有資金面因素，但也有基本面支撐。

黃天牧今天上午出席立法院財委會，對於劉泰英評論台股，黃天牧說，每一個專家學者都有他對股市的看法，但自己（黃天牧）也說過，過去這段時間，台股的價量表現有資金面，但是也有台股的基本面，因為今年全球發生新冠肺炎疫情，但台灣的經濟成長率在全世界是少數正成長的，這應該也是我們台股表現基本面的支撐。

至於台股攀升「萬五」關卡有機會嗎？有沒有信心？黃天牧則說，監理機關不預測股價，各階段投資人自己要注意自己的風險。