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抽中賺13萬元！威鋒凍資衝643億元 智聯凍資也破百億

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
威盛暨威鋒董事長陳文琦（右）及威鋒總經理林志峰。報系資料照
威盛暨威鋒董事長陳文琦（右）及威鋒總經理林志峰。報系資料照

威盛小金雞威鋒電子（6756）16日結束申購，證交所統計，威鋒三天申購共累積38萬筆投單，凍資額再攀高達到643億元；威鋒人氣強強滾，還拉抬同步辦理申購的宏碁小金雞智聯服務（6751）及上洋產業（6728），分別累積17萬和11萬筆投單，合計三檔新股IPO申購總凍資796億元，直逼800億元。

智聯服務和上洋今（17）日申購截止，投資人有興趣，到下午14時前都還可以遞標單。目前智聯一檔凍資額也有百億元、達106億元，上洋則累積47億元的申購額，在近期辦理申購的中低價股算是不錯。

威鋒預計18日抽籤將抽出2,231張，三天累積382,749筆申購，換算中籤率低到僅0.5%，每千人只有五人能幸運抽到股票。智聯服務、上洋均預計21日公開抽籤，因兩家公司釋出的抽籤張數更少，都不到1千張，雖申購筆數沒威鋒多，但迄目前中籤率也已經非常低，智聯僅0.18%，上洋0.57%，加上今天的申購還會更低，堪稱「搶破頭」的熱況。

除了新股IPO，現增申購熱度不惶多讓，如16日才辦理申購的立隆電（2472）首日累積7.1萬筆投單，新鼎（5209）有1.5萬筆投單，而到16日截止的榮成（1909）累計有31.7萬筆投單，人氣直追威鋒，凍資約46.9億元，西柏（3541）累積13.5萬筆投單，凍資額更達到61億元。

今天持續有新現增股開辦申購，包括不銹鋼管大廠允強（2034）17日至21日辦理申購，承銷價20元，16日收27.2元，價差約7,200元。永固-KY（5543）也自17日起至21日進行申購，承銷價66元，16日收80.5元，價差約1.45萬元。永固前三季累計EPS 7.02元，11月營收5.8億元，創今年單月新高。

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