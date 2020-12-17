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台股已太投機？ 黃天牧：不只有基金面

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導
金管會主委黃天牧。記者潘俊宏／攝影
金管會主委黃天牧。記者潘俊宏／攝影

最近外界學者屢屢提及台股已落入「投機市場階段」？金管會主委黃天牧今（17）日上午參加立法院財委前接受採訪時回應，專家學者都會有他們對股市的看法，但他認為過去這段時間台股不只有基金面，但是也有台股的基本面，這段新冠疫情期間，台灣經濟成長率，在全球中是少數正數國家，也是台股基本面的支撐。他還是認為股市無論在各階段，投資人都要注意風險，

此外，百貨股凱羿 - KY（2939） 日前因爆發財務風暴，昨天傳出遭台灣證交所要求召開重訊記者會時「照稿演出」，KY股事件頻傳，黃天回應，康友-KY事件發生之後，金管會證期局已督導台灣證交所與櫃買中心特別注意，凱羿昨天又發生一些傳聞，台灣證交所澄清。之後會督導交易所持續注意這些股票。

台股 證交所 金管會

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