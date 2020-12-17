台積電秒填息 台股漲21點開在14,326點

美股狹幅整理，四大指數收盤漲跌互見，而台股今（17）日在台積電（2330）秒填息下，加權指數開盤上漲21.7點，指數開在14,326.16點；不過早盤在電子股疲弱，鴻海（2317）、大立光（3008）在盤下震盪，壓抑指數一度震盪翻黑，在平盤附近震盪。

由於11月零售銷售不如預期，且投資人觀望FOMC會議結果，壓抑四大指數早盤表現弱勢。所幸，12月利率會議持續釋放鴿派訊號，鮑威爾更表示不擔心股市估值問題，加上國會刺激法案即將出爐，帶動標普500翻紅上漲，那斯達克指數收盤更再次創下歷史新高。

終場四大指數漲跌互見，道瓊工業指數下跌44.77點，或0.14%，收在30154點；標普500指數上漲6.55點，或0.17%，收在3701.17點；Nasdaq指數上漲63.12點，或0.50%，收在12658.1點；費半指數下跌1.37點，或0.04%，收在2773.41點。

展望後市，法人認為，台積電除息行情帶動，加上外資認錯買超台股逾300億元，指數強勢反彈重回上升走勢。考量台股12月進入產業與法人作帳旺季，搭配全球資金寬鬆，台股多方格局不變。建議持續偏多操作，聚焦蘋概股、半導體、漲價概念股、汽車、電動車、基建等財報利多及第4季展望佳的業績題材股。