台積電515元開盤 秒填息

台積電（2330）今(17)日除息，每股配發2.5元現金股利，早盤跳空以515元開出，秒填息，股價開高後漲勢略有壓回。

台積電今日除息將發放648.25億元現金，預計現金股息發放日為明年1月14日；台積電從去年改成季配息之後，每次都都順利填息，今日秒填息，是第3次在除息當天就填息，另外，填息時間較長的則是今年9月17日的除息，花了15個交易日才填息。

台積電日前股價一度衝高至525元歷史天價，其後出現回檔休息，除了股價漲多，同時也受外資報告表示恐因蘋果砍單，造成明年首季5奈米製程產能利用率下滑的影響；不過，台積電董事長劉德音表示，台積電內部並沒有看到外傳客戶砍單與重複下單的狀況，明年上半年市況將會比以往季節因素起伏好得多，一席話澄清了外資所謂台積電遭砍單的說法。

台積電昨日收在512元，外資買超台積電7,960張，終止連五賣，投信買超371張，自營商賣超155張，合計三大法人買超8,176張，台積電今日以515元開高，秒填息。