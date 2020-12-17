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台股好現象 年輕新血加入

經濟日報 / 記者邱金蘭／台北報導
圖／經濟日報提供
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金管會主委黃天牧昨（16）日表示，股市投資人年齡層已經開始反轉，一年以來新增開戶人數中，40歲以下就占三分之二，50歲以下則有五分之四，顯示有更多年輕人加入證券市場投資。

黃天牧昨天出席一場權證活動致詞時指出，根據證期局同仁提供的大數據分析，參與證券市場交易的人，多屬於50歲以後的投資人，期貨則比較年輕，不過，他注意到一個數字，發現從去年10月到今年11月，開戶的年齡架構有很大的不一樣。

他說，20歲以下的開戶數，比重占6%；21歲到30歲，占33%；31歲到40歲，占27%；41歲到50歲，占17%：51歲到60歲，占11%，61歲以上占7%。換言之，40歲以下的人，過去這一年開戶人數占了三分之二，有66%；50歲以下的人，約占五分之四，有83%。

黃天牧表示，這數字顯示，有更多年輕人加入證券市場，年齡層已經開始做反轉了，過去證券市場是比較資深的人在投資，這一年來新增的開戶人數中，顯示年輕人對證券市場有興趣了。

他認為，主要是有些零股交易等制度的改革，或是資本市場良好表現，讓年輕人有興趣了。黃天牧也特別請證券周邊單位，對年輕投資人的教育要更加重視。

他表示，權證市場也是年輕人居多，面對新的投資結構，不論是股票、權證、期貨，年輕人對資本市場愈來愈有興趣。

此外，昨天受訪時對於「金金併」一事，黃天牧表示，不論是合意或非合意併購，相關制度都有，由業者自己視需要作選擇。

對於外傳又有產業界有意承接日盛金大股東持股，黃天牧說對個案不表示意見；至於金管會是否仍堅持產金分離政策？他說，不論是不是大家談的這些事，產金分離目前還是金管會政策。

黃天牧

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