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高價股悍 亞德客拚當傳產千金

經濟日報 / 記者趙于萱黃力／台北報導

台指期昨（16）日拉高結算、新台幣強升，激勵加權指數大漲235點收14,304點，權王台積電和電子五千金扮領漲指標，帶旺百元高價股士氣，助威多頭強攻。

也因近日看好景氣復甦、資金明顯轉進傳產族群，滙豐證券大幅拉抬工具機股王亞德客目標價1,115元，為外資圈首家喊亞德客「攻千金」，也是多年來第一家傳產股有望入列千金之列。另外看好工具機後市，摩根大通昨日拉抬上銀目標價至440元，亦喊出外資圈最高股價預測。

台股昨日多頭猛攻，買盤點火「500元俱樂部」，逾500元的20檔高價股多達18檔收漲，燒旺市場信心，包括外資回頭挺台積電，電子五千金更全面大漲，大立光翻漲3%，股后矽力漲停，祥碩漲6.0%，信驊漲5.5%，譜瑞也悍漲8.7%，引動旭隼、緯穎、鈊象、力旺、世芯等高價股跟進踩油門。

滙豐證券看好台股走多，掌握工具機景氣反彈，進一步拉抬高價股排名第七的亞德客目標價至1,115元，激勵亞德客大漲41元或4.7%收897元。此前瑞信、高盛已前後喊亞德客挑戰950元、910元，在外資逐步形成千金共識下，催生新傳產千金可期，「千金俱樂部」計入準千金旭隼、更看增至七檔。

滙豐表示，工具機景氣觸底以來，亞德客機械及電池訂單強勁，成長力道領先同業。觀察第4季為亞德客傳統淡季，但今年10、11月合計營收達第3季營收的六至七成，直追旺季；整體第4季營收預估可較去年同期大增22%。

工具機 高價股

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