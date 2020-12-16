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台股多方拉抬 大漲235點收14,304點

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股今（16）日開高走高，適逢台指期結算，加上台幣續強，多方拉抬，帶動台股大漲百點，且午盤過後買單拉抬，終場大漲235.94點，收在14,304.46點。（本報系資料庫）
台股今（16）日開高走高，適逢台指期結算，加上台幣續強，多方拉抬，帶動台股大漲百點，且午盤過後買單拉抬，終場大漲235.94點，收在14,304.46點。（本報系資料庫）

台股今（16）日開高走高，適逢台指期結算，加上台幣續強，多方拉抬，帶動台股大漲百點，且午盤過後買單拉抬，終場大漲235.94點，收在14,304.46點，收復5日均線、10日均線、14,300點整數關卡，成交量達2,499.25億元，權王台積電（2330）終止日K連黑，留意明日除息表現。

亞洲股市呈現上漲，台股表現最為強勢，盤面上各類股齊揚，又以玻璃陶瓷類股漲幅最為亮眼，而電機機械、觀光、汽車類股指數漲幅也超過3%，傳產類股受到資金青睞。

在權值股表現上，台積電上漲1.5%、鴻海（2317）上漲1.2%、大立光（3008）上漲3.1%、聯電（2303）上漲2%、聯發科（2454）則收在平盤；此外，電子族群中由蘋概股、半導體、IC設計以及PCB領軍走揚。

展望後市，法人認為，在籌碼面外資持續觀望，內資少量操作，隨著時序已進入年尾，而美國大選也到了底定時刻，若拜登順利入主白宮，並迅速推出大規模紓困方案，並且在葉倫和鮑爾的聯手下，快速重振美國經濟，美股仍然是保持多頭格局，不論道瓊或科技股，都有再創新高機會，相對台股，在熱錢滯留台灣，且明年GDP可望維持3.61%的成長帶動，短線在14,000附近稍事整理後，仍有實力再續攻14,500~15,000點，而類股保持輪漲。

台股 台積電

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