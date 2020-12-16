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美系外資看好需求好轉 喊買上銀、目標價調高至440元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

在需求好轉、歐美企業支出增加、加上今年股價表現落後同業及大盤，美系外資最新報告調高上銀（2049）評等及目標價，由中立調高至加碼，目標價由270元一口氣調高到440元；上銀今(16)日股價開高走高，衝上漲停372元。

美系外資表示，受惠於市場需求好轉，上銀工具機訂單回溫，大尺寸產品需求能見度達3個月，每天營收約9,000萬元，較去年下半年到今年第1季的6,000萬元高。

美系外資看好上銀明年至2022年將持續成長，在景氣落底反彈、庫存去化、加上今年股價表現較亞德客-KY（1590）及大盤落後，幅度約60%、8%，決定調高上銀評等至加碼，目標價上調至440元。

上銀今日以347元開出，股價一路衝高至漲停372元鎖死，追價買單逾1,200張。

上銀 外資

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