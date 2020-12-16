聽新聞
test
0:00 / 0:00
美系外資看好需求好轉 喊買上銀、目標價調高至440元
在需求好轉、歐美企業支出增加、加上今年股價表現落後同業及大盤，美系外資最新報告調高上銀（2049）評等及目標價，由中立調高至加碼，目標價由270元一口氣調高到440元；上銀今(16)日股價開高走高，衝上漲停372元。
美系外資表示，受惠於市場需求好轉，上銀工具機訂單回溫，大尺寸產品需求能見度達3個月，每天營收約9,000萬元，較去年下半年到今年第1季的6,000萬元高。
美系外資看好上銀明年至2022年將持續成長，在景氣落底反彈、庫存去化、加上今年股價表現較亞德客-KY（1590）及大盤落後，幅度約60%、8%，決定調高上銀評等至加碼，目標價上調至440元。
上銀今日以347元開出，股價一路衝高至漲停372元鎖死，追價買單逾1,200張。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言