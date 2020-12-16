快訊

大逆轉！ 老闆被控槍斃同志愛侶 高院更三審判無罪

工具機股利多不斷 外資上修亞德客、上銀目標價

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
上銀集團總裁卓永財。 報系資料照
上銀集團總裁卓永財。 報系資料照

工具機股利多不斷，繼市場傳出報價將調漲，摩根大通、滙豐證券看好兩大指標股上銀（2049）、亞德客-KY（1590）營運更火熱，分別上修投資評級及目標價，喊出440元、1,150元均排行外資圈最高。利多激勵上銀16日狂漲逾半根停板，亞德客也漲近4%再挑戰900元大關。

摩根大通先前已喊買亞德客，此次基於四理由翻多上銀，包括一、受惠中國進口替代及歐美經濟活動復甦，該三大市場工具機需求都好轉，二、大尺寸單品需求顯著提升，訂單能見度從1至2個月拉高到3個月，三、過去七個月上銀日均營收都穩在9,000萬元，較2019下半年至今年首季最慘時期成長50%，顯見集團營運已落底，四、對比亞德客，今年3月股災來，上銀漲幅落後60%，較台股大盤也跑輸8%，評價明顯被低估。

摩根大通指出，觀察過去2014及2016年兩個周期，上銀營收年成長力道較亞德客落後兩個季度，因此長期以亞德客表現較為突出。而此波自2020年中復甦，上銀因車市動能反彈緩慢及歐美間斷封城，營收成績亦相對落後亞德客，惟短線上銀營收成長已不落後甚至領先，後續在疫苗支持下，強勁趨勢看好到明年第2季。

摩根大通也補充，亞德客生產線性滑軌，可能加劇上銀競爭壓力，但生產中小尺寸單品也要時間調整，短期的衝擊小。整體對上銀今、明、後年每股純益（EPS）上修到5.9元、10.3元、13.1元，評級升為「優於大盤」，目標價自270元大幅拉高到440元。

亞德客方面，滙豐指出，亞德客第4季進入相對淡季，但10、11月營收旺，拜電池相關及機械下游需求強勁，亞德客本季營收仍可望繳出年增22%的好成績。此外，受惠中國5G、新基建及全球電動車動能持續增長，亞德客能見度看到明年底，2021年獲利看增66%。

滙豐最新對亞德客今、明、後年EPS預測23.99元、29.8元、38.4元，目標價自810元拉升到1,150元，為首家喊亞德客衝「千金」的外資。

上銀 營收

延伸閱讀

中鴻、上銀 認購發燙

亞德客 前11月營收攻頂

上銀手術機器人在醫療科技展亮相 吸引馬偕醫院高層關注

上銀手術內視鏡扶持機器手臂 獲馬偕醫院重視

相關新聞

不只0050創紀錄！這8檔ETF也上演最快填息 一表掌握近3年殖利率表現

今年台股面對疫情仍驚驚漲，屢屢刷新歷史高點紀錄，帶動許多台股ETF也創下史上最快填息紀錄，除了投資人熟知的元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）以外...

台股開高走高 盤中漲逾200點

美股四大指數收盤全數上漲，帶動亞洲主要股市全數上漲，激勵今（16）日台股開高走高，10點前漲逾200點，指數最高來到14...

外資期貨偏空 哪類股攻守兼備不怕震

萬寶投顧陳子榕指出，上週台股站上歷史新高14,427點，投資人正在歡欣鼓舞時，沒想到回頭一看，外資竟在上週悄悄撤退，不但賣超台股現貨超過200億元，期貨也轉為淨空單...

美股開高走高 台股早盤漲逾百點

美股開高走高，四大指數收盤全數上漲，激勵台股今（16）日開盤上漲76.72點，開在14,145.24點，早盤在蘋概三王齊...

美股道瓊重回3萬點 法人：台股止跌有望

美國兩黨持續就新紓困案內容進行談判，在通過紓困案的樂觀情緒帶動下，美股道瓊工業指數重回3萬點大關，分析師表示，已經連跌2...

明年台股「投機年」 2大隱憂5布局

受到新冠肺炎疫情、美國大選等干擾，台股今年「上沖下洗」，仍順利上攻萬四關卡，時序將進入二○二一年，金融機構預估，明年台股...

外資連五賣 作帳變結帳

外資賣壓加重，台股昨（15）日大跌百餘點，月線保衛戰開打。市場專家分析，由於富邦VIX低檔出量收長紅、元大台灣50反1低...

就市論勢／拉貨題材股 吸睛

近日由於美國初領失業救濟金人數再起，加上財政刺激政策未有明顯進展，使得美股表現相對平淡，台股連帶跟著冷靜，成交量從11月底的4,000億天量，本周下降到2,300億元、2,700億元，回落至正常區間。

私募補辦公發 鬆綁

證交所昨（15）日董事會通過修正有價證券上市審查規定，對已上市之未獲利公司鬆綁其私募證券若符合六年內未做轉讓等條件，補辦...

卓越證券評比 兆豐獲推薦獎

《卓越雜誌》日前（14日）舉行「2020年卓越證券評比」頒獎盛會，由臺灣證券交易所董事長許璋瑤頒獎，獎項分為金控證券類及...

自行車、造紙、航空 抗震

台股昨（15）日因外資連五賣，指數跌破10日線關卡，漲多股紛紛拉回，市場資金轉進股價經過整理的自行車、造紙、航空族群，巨...

統一價值成長ETN 投資優選

台股12月進入產業與法人作帳旺季，搭配全球資金寬鬆，多頭走勢成為主旋律，然而漲多對於已進場的人沒安全感，不知道何時獲利了...

熱門新聞

谷月涵：台股漲到差不多了 剩下要靠國際資金幫忙

股價飆悍 他靠這檔獲利1.1億

萬寶投顧董座朱成志：不只有台積電 台股明年群雄並起

台股回測萬四收跌142.53點 三大法人賣超208.63億

台股跌142點收14,068點 跌破10日均線

明年台股「投機年」 2大隱憂5布局

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。