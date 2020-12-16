工具機股利多不斷 外資上修亞德客、上銀目標價

工具機股利多不斷，繼市場傳出報價將調漲，摩根大通、滙豐證券看好兩大指標股上銀（2049）、亞德客-KY（1590）營運更火熱，分別上修投資評級及目標價，喊出440元、1,150元均排行外資圈最高。利多激勵上銀16日狂漲逾半根停板，亞德客也漲近4%再挑戰900元大關。

摩根大通先前已喊買亞德客，此次基於四理由翻多上銀，包括一、受惠中國進口替代及歐美經濟活動復甦，該三大市場工具機需求都好轉，二、大尺寸單品需求顯著提升，訂單能見度從1至2個月拉高到3個月，三、過去七個月上銀日均營收都穩在9,000萬元，較2019下半年至今年首季最慘時期成長50%，顯見集團營運已落底，四、對比亞德客，今年3月股災來，上銀漲幅落後60%，較台股大盤也跑輸8%，評價明顯被低估。

摩根大通指出，觀察過去2014及2016年兩個周期，上銀營收年成長力道較亞德客落後兩個季度，因此長期以亞德客表現較為突出。而此波自2020年中復甦，上銀因車市動能反彈緩慢及歐美間斷封城，營收成績亦相對落後亞德客，惟短線上銀營收成長已不落後甚至領先，後續在疫苗支持下，強勁趨勢看好到明年第2季。

摩根大通也補充，亞德客生產線性滑軌，可能加劇上銀競爭壓力，但生產中小尺寸單品也要時間調整，短期的衝擊小。整體對上銀今、明、後年每股純益（EPS）上修到5.9元、10.3元、13.1元，評級升為「優於大盤」，目標價自270元大幅拉高到440元。

亞德客方面，滙豐指出，亞德客第4季進入相對淡季，但10、11月營收旺，拜電池相關及機械下游需求強勁，亞德客本季營收仍可望繳出年增22%的好成績。此外，受惠中國5G、新基建及全球電動車動能持續增長，亞德客能見度看到明年底，2021年獲利看增66%。

滙豐最新對亞德客今、明、後年EPS預測23.99元、29.8元、38.4元，目標價自810元拉升到1,150元，為首家喊亞德客衝「千金」的外資。