富邦證券推融易理財更進一步活動 有機會抽iPad Pro

2020年受疫情影響，全球投資型態轉變，投資人數位金融需求增加！台股電子交易占比連日攀升，而富邦證券截至今年第3季止線上開戶人數，更較去年同期成長約二倍，針對有信用交易需求的投資人，富邦證提供免臨櫃加開信用戶的線上服務，只要透過24小時皆可使用的快速線上開戶平台，讓投資人在家也可以輕鬆加開信用戶，掌握投資契機，融易理財更進一步。

瞄準投資人更進一步的理財需求，富邦證券快速線上開戶平台24小時提供投資人更便捷的開戶體驗，投資人可輕鬆在家完成加開信用戶，進一步參與信用交易，和普通買賣股票不一樣，信用交易具有槓桿屬性，投資人透過融資融券增加交易籌碼，運用適當的風險和管理技巧，信用交易可用來強化自己的投資策略，讓投資操作更靈活。

為幫助投資人體驗信用交易，體驗更進一步的交易策略，富邦證券自即日起至12月31日前推出信用開戶GO好禮 融易理財更進一步活動，新開信用戶成功且完成一筆信用交易，即可獲得7-ELEVEN商品卡100元(限量1600人)，達成活動指定任務還可再獲得Apple iPad Pro 11吋(2020年版) & Apple Pencil 豪華大獎的抽獎機會。線上開立信用戶，讓投資人輕鬆在家，也能融易理財。