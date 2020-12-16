快訊

大逆轉！ 老闆被控槍斃同志愛侶 高院更三審判無罪

富邦證券推融易理財更進一步活動 有機會抽iPad Pro

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

2020年受疫情影響，全球投資型態轉變，投資人數位金融需求增加！台股電子交易占比連日攀升，而富邦證券截至今年第3季止線上開戶人數，更較去年同期成長約二倍，針對有信用交易需求的投資人，富邦證提供免臨櫃加開信用戶的線上服務，只要透過24小時皆可使用的快速線上開戶平台，讓投資人在家也可以輕鬆加開信用戶，掌握投資契機，融易理財更進一步。

瞄準投資人更進一步的理財需求，富邦證券快速線上開戶平台24小時提供投資人更便捷的開戶體驗，投資人可輕鬆在家完成加開信用戶，進一步參與信用交易，和普通買賣股票不一樣，信用交易具有槓桿屬性，投資人透過融資融券增加交易籌碼，運用適當的風險和管理技巧，信用交易可用來強化自己的投資策略，讓投資操作更靈活。

為幫助投資人體驗信用交易，體驗更進一步的交易策略，富邦證券自即日起至12月31日前推出信用開戶GO好禮 融易理財更進一步活動，新開信用戶成功且完成一筆信用交易，即可獲得7-ELEVEN商品卡100元(限量1600人)，達成活動指定任務還可再獲得Apple iPad Pro 11吋(2020年版) & Apple Pencil 豪華大獎的抽獎機會。線上開立信用戶，讓投資人輕鬆在家，也能融易理財。

富邦

延伸閱讀

「優遊臺中學」假日學堂 翻轉學生對上課的想像

財富管理最佳理專團隊 新光銀行獲肯定

Apple Watch新增心適能通知 擴大監控健康狀態

現代藝術大師David Hockney 以iPad Pro創作貝多芬誕生250週年紀念畫作

相關新聞

不只0050創紀錄！這8檔ETF也上演最快填息 一表掌握近3年殖利率表現

今年台股面對疫情仍驚驚漲，屢屢刷新歷史高點紀錄，帶動許多台股ETF也創下史上最快填息紀錄，除了投資人熟知的元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）以外...

台股開高走高 盤中漲逾200點

美股四大指數收盤全數上漲，帶動亞洲主要股市全數上漲，激勵今（16）日台股開高走高，10點前漲逾200點，指數最高來到14...

外資期貨偏空 哪類股攻守兼備不怕震

萬寶投顧陳子榕指出，上週台股站上歷史新高14,427點，投資人正在歡欣鼓舞時，沒想到回頭一看，外資竟在上週悄悄撤退，不但賣超台股現貨超過200億元，期貨也轉為淨空單...

美股開高走高 台股早盤漲逾百點

美股開高走高，四大指數收盤全數上漲，激勵台股今（16）日開盤上漲76.72點，開在14,145.24點，早盤在蘋概三王齊...

美股道瓊重回3萬點 法人：台股止跌有望

美國兩黨持續就新紓困案內容進行談判，在通過紓困案的樂觀情緒帶動下，美股道瓊工業指數重回3萬點大關，分析師表示，已經連跌2...

明年台股「投機年」 2大隱憂5布局

受到新冠肺炎疫情、美國大選等干擾，台股今年「上沖下洗」，仍順利上攻萬四關卡，時序將進入二○二一年，金融機構預估，明年台股...

外資連五賣 作帳變結帳

外資賣壓加重，台股昨（15）日大跌百餘點，月線保衛戰開打。市場專家分析，由於富邦VIX低檔出量收長紅、元大台灣50反1低...

就市論勢／拉貨題材股 吸睛

近日由於美國初領失業救濟金人數再起，加上財政刺激政策未有明顯進展，使得美股表現相對平淡，台股連帶跟著冷靜，成交量從11月底的4,000億天量，本周下降到2,300億元、2,700億元，回落至正常區間。

私募補辦公發 鬆綁

證交所昨（15）日董事會通過修正有價證券上市審查規定，對已上市之未獲利公司鬆綁其私募證券若符合六年內未做轉讓等條件，補辦...

卓越證券評比 兆豐獲推薦獎

《卓越雜誌》日前（14日）舉行「2020年卓越證券評比」頒獎盛會，由臺灣證券交易所董事長許璋瑤頒獎，獎項分為金控證券類及...

自行車、造紙、航空 抗震

台股昨（15）日因外資連五賣，指數跌破10日線關卡，漲多股紛紛拉回，市場資金轉進股價經過整理的自行車、造紙、航空族群，巨...

統一價值成長ETN 投資優選

台股12月進入產業與法人作帳旺季，搭配全球資金寬鬆，多頭走勢成為主旋律，然而漲多對於已進場的人沒安全感，不知道何時獲利了...

熱門新聞

谷月涵：台股漲到差不多了 剩下要靠國際資金幫忙

股價飆悍 他靠這檔獲利1.1億

萬寶投顧董座朱成志：不只有台積電 台股明年群雄並起

台股回測萬四收跌142.53點 三大法人賣超208.63億

台股跌142點收14,068點 跌破10日均線

明年台股「投機年」 2大隱憂5布局

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。