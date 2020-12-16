泰福開拓加拿大市場傳捷報 股價盤中漲近3%

專注於製造生產生物相似藥之泰福-KY（6541），與加拿大商業夥伴Mint Pharmaceuticals Inc.，簽訂本公司生物相似藥TX01加拿大地區具有法律約束力之主要條款(Term Sheet)銷售合作契約。今（16）日股價來到39.3元，漲幅近3%。

泰福-KY表示，此授權銷售將增加公司整體獲利及長期價值，對公司財務業務有正面影響。

Mint Pharmaceuticals Inc. 於2007年成立，是一家總部位於加拿大安大略省Mississauga市的學名藥公司，它曾於2019及2020連續兩年被Deloitte及加拿大商業雜誌 Canadian Business喻為加拿大最佳管理公司之一。目前積極布局美國市場的泰福生技公司，因為加拿大在語言及文化等方面，都與美國相似，因此對於已經開始在美國打基礎的泰福而言，藉由與商業夥伴之合作，就能開闢另一個市場，這也將讓泰福生技，逐步完成攻佔北美版圖的市場布局。

就在泰福生技與加拿大商業夥伴談妥授權案的同時，加拿大衛生部在美國時間12/14晚間，發函表示接受泰福生技在上個月送出的藥證申請補充資料，這也代表著泰福生技在獲得加拿大藥證的歷程上，又往前邁了一大步。根據加拿大衛生部的規定，審查藥證需約180天的時間。

根據IQVIA市場調查公司之統計，治療癌症化療所引起之嗜中性白血球減少症 TX-01 (原廠參考藥物為 Neupogen®)(Filgrastim)，相關產品在加拿大之市場規模，截至2020年6月的過去12個月銷售額為一億兩千三百萬加幣。