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品浩：國人對投資前景看好度居亞太之冠

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導

PIMCO（品浩）今天發布亞太地區投資氣氛調查報告，台灣投資人對於投資前景的看好度高於其他亞太市場，主因為台灣防疫成果突出，認為疫情對於投資部位不會造成影響（台灣29% vs. 亞太區平均值23%）或是帶來微幅正面影響（台灣26% vs. 亞太區平均值21%）的比率，都高於其他亞太市場。

這是PIMCO首度針對亞太地區投資人進行的調查，根據調查結果，PIMCO發現投資偏誤可能會導致投資人行為出現不一致的現象，例如期望投資組合能在經濟萎縮的環境下創造成長，或是在設法提高現金部位的同時，卻又認為逢低買進是最佳的投資策略。

此外，調查結果顯示新冠肺炎疫情令投資人更加青睞主動式管理基金，其中台灣投資人對於主動式投資策略的偏好程度顯著高於其他亞太市場，57%的台灣投資人表示，未來可能會增持主動式投資策略或產品，比率高於亞太地區46%的平均值。

PIMCO品浩太平洋投顧總經理王可華表示：「我們預期，未來幾年金融市場將持續動盪，但也將是主動式投資管理大放異彩的機會。對於投資人而言，我們深信主動式投資管理將是實現超額回報與長期領先表現的關鍵。一直以來，PIMCO持續在波動的市場環境下，成功為投資人創造長期投資價值。」

54%的台灣投資人認為，在市場變數紛陳之際，逢低買進是最佳的投資策略，亦即在風險性資產價格下跌或可能在新環境快速走升時，適時建立投資部位。相較之下，亞太地區抱持相同觀點的投資人平均僅有48%。儘管如此，台灣投資人實際的資產配置與其他亞太市場十分相似，同樣都以現金或類現金的資產作為首要配置目標。由此可知，在面對充滿不確定性的環境下，投資人心中所想與實際執行的投資決策可能存在著落差。

此外，與其他亞太市場相同的是，比起金融機構或投資顧問發布的專業建議與資訊，台灣投資人更相信自己過去的投資決策經驗與表現。然而，這樣的心態可能會造成顯著的影響，因為要消除投資偏誤可能對於投資決策造成的影響，採納客觀的專業投資建議是主要的方式之一。

疫情

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