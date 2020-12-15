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台股跌142點收14,068點 跌破10日均線

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股今日震盪加劇，跌破10日均線，終場下跌142.53點，收在14,068.52點，成交量達2,730.17億元，留意明日的台指期結算。報資料照片
台股今日震盪加劇，跌破10日均線，終場下跌142.53點，收在14,068.52點，成交量達2,730.17億元，留意明日的台指期結算。報資料照片

美國期貨電子盤漲跌互見，亞洲主要股市皆墨，台股今（15）日震盪加劇，跌破10日均線，終場下跌142.53點，收在14,068.52點，成交量達2,730.17億元，留意明日的台指期結算

台股早盤以下跌4點開出後，多方一度發動攻勢，指數翻紅並來到14,256點，不過9點30分後調節壓力出籠，壓抑指數再度翻黑，且跌勢一路擴大，跌逾百點，回測「萬四」整數關卡。

盤面上，資金流進傳產類股，各類股中僅造紙、百貨類股指數呈現上漲，另外，運輸類股也有不錯的表現，像是：華航（2610）、陽明（2609）、長榮航（2618）等收紅；而電子權值股開高走低，台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、聯電（2303）以及大立光（3008）等紛紛由紅翻黑。

展望後市，日盛投信指出，在資金行情、新冠疫情使得WFH相關產品需求大好、工廠產能不足導致部分電子零組件缺貨及8吋晶圓代工缺貨及漲價等基本面利多支撐，預期個股股價修正後仍有機會表現。

台股 台指期結算

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