美股漲跌互見 台股跌4.72點開在14,206點

美股走勢分歧，四大指數收盤漲跌互見，今（25）日台股開盤下跌4.72點，開在14,206.33點，蘋概三王走揚， 支撐台股翻紅，上漲約10點；盤面上，中低價位股持續強勢表現，如：群創（3481）、長榮（2603）、陽明（2609）、華航（2610）等。

受惠英國硬脫歐緊張情勢短暫放緩，且美國國會新紓困案可望於本週五通過，以及新冠疫苗開打蓄勢待發，激勵道瓊指數早盤創下歷史新高。但是美國及歐洲等多個地區防疫限制將升級的消息，使道瓊逐漸回吐全部漲幅翻黑，不過科技股那斯達克、費半則表現強勢。

終場四大指數漲跌互見，道瓊工業指數下跌184.8點，或0.61%，收在29861點；標普500指數下跌15.9點，或0.43%，收在3647.49點；Nasdaq指數上漲62.17點，或0.50%，收在12440點；費半指數上漲32.16點，或1.18%，收在2736.25點。

展望後市，在投資的布局上，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，由於正向看待2021年GDP，傳產跟電子都有表現，但在科技產業的布局上，由於許多零組件供應吃緊，布局上將是上游優於下游，並以供需吃緊且有漲價機會的零組件為優先。