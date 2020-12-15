抽中一張現賺13萬元！威鋒首日申購 凍資200億元

威盛小金雞威鋒電子（6756）啟動公開申購，在抽中一張潛在價差達13萬的號召下，統計威鋒首日申購吸引12.4萬筆投單，凍資逾200億元。另上銀（2049）、同泰（3321）辦理現增申購，人氣不惶多讓，分別累積近27萬筆及16萬筆投單，各凍資526億、19億元。

威鋒申購14日起開跑，到16日下午截止，每單位承銷價168元，依14日興櫃收301.5元，抽籤中一張可現賺13.3萬元。在高利差利誘下，威鋒首日申購有124,244筆投單，換算凍資208億元，今、明兩天威鋒持續辦理申購預期熱度再提高。

另增資股不乏高利差的個股，如上銀股價已衝破300元，承銷價僅195元，14日申購截止，累積有269,886筆投單，凍資額達526億元，17日辦理抽籤。筆數達十萬筆以上，還有同步於14日截止的同泰，承銷價11.5元，累積165,853筆申購，凍資約19億元，16日上午抽籤。