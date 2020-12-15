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抽中一張現賺13萬元！威鋒首日申購 凍資200億元
威盛小金雞威鋒電子（6756）啟動公開申購，在抽中一張潛在價差達13萬的號召下，統計威鋒首日申購吸引12.4萬筆投單，凍資逾200億元。另上銀（2049）、同泰（3321）辦理現增申購，人氣不惶多讓，分別累積近27萬筆及16萬筆投單，各凍資526億、19億元。
威鋒申購14日起開跑，到16日下午截止，每單位承銷價168元，依14日興櫃收301.5元，抽籤中一張可現賺13.3萬元。在高利差利誘下，威鋒首日申購有124,244筆投單，換算凍資208億元，今、明兩天威鋒持續辦理申購預期熱度再提高。
另增資股不乏高利差的個股，如上銀股價已衝破300元，承銷價僅195元，14日申購截止，累積有269,886筆投單，凍資額達526億元，17日辦理抽籤。筆數達十萬筆以上，還有同步於14日截止的同泰，承銷價11.5元，累積165,853筆申購，凍資約19億元，16日上午抽籤。
證交所公告，今（15）起新上市櫃股辦理申購，將有上洋產業（6728）及宏碁（2353）旗下的智聯服務（6751）加入行列，兩檔承銷價訂43元、60元，14日興櫃收60元、109.5元，換算價差約1.7萬元及4.95萬元。
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