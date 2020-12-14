選情+疫情不確定掃除 11月投信基金規模衝新高

11月全球股市多頭反撲，資金大舉流向股票型資產，帶動國內投信基金規模衝高，達4兆5369億元，創史上單月新高。法人指出，在歐美各國財政與貨幣政策雙管齊下、疫苗開始施打後，明年經濟可望重回正軌，將為股市提供支撐動能，短線建議採取定期定額分批布局策略進場。

根據投信投顧公會資料統計，截至今年11月底為止，投信整體基金規模達4兆5369億元，月成長2.39%，超越8月的4兆4406億元，改寫史上單月新高紀錄。若與去年底相較，今年來規模增加5323億元，成長率13.3%。

若按類型區分，10月增加最多的是跨國股票型基金、國內ETF股票型基金、國內貨幣市場型基金，各增加289、223、219億元，再來是國內股票型基金，增加186億元。反觀減少最多的是國內ETF股票槓反型基金，減少318億元，其次是跨國ETF債券型基金，減少73億元。

第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示，美國總統大選結果大致抵定，選情不確定性掃除，加上，新冠疫苗陸續傳出好消息，化解市場恐慌情緒，帶動資金重回風險性資產，MSCI世界指數11月累計大漲12.7%，漲幅僅次於1975年1月，為史上單月第2大上漲紀錄。

進入12月，歐盟從財政、貨幣政策雙管齊下，提供振興計畫，而美國聯準會預計也將在本周公布最新的購債措施，市場資金動能充沛；其次，歐美各國開始施打疫苗，預期明年第2季以後，疫情有機會出現改善，經濟活動重回正軌下，明年全球企業獲利將較今年成長24%，都有利於股市表現。

不過，葉菀婷認為，考量短期已累計不小的漲幅，代表市場情緒的CNN恐懼與貪婪指數來到76，進入極度貪婪區間，投資人短線操作應居高思危，建議採取定期定額分批進場，搭配逢回加碼策略，布局全球股票型基金，可降低波動風險。