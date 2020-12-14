台股量縮整理 跌50.64點收14,211.05點

台股今(14)日量縮整理，市場資金由集中市場轉進櫃買市場，台股今日下跌50.64點，收盤指數為14,211.05點，連三個交易日未能站上5日均線，成交量為2,323.84億元；櫃買指數收盤為180.28點，上漲0.89點，成交量為574.96億元。

台股今日在台積電（2330）股價疲軟，其他權值股未能接手撐盤之下，多數時間在平盤之下整理；今日多頭資金集中在面板雙虎的友達（2409）及群創（3481），板卡廠的清雲、撼訊（6150），以及南電（8046）、彩晶（6116）、華邦電（2344）及鴻海（2317）等股。傳產股的陽明（2609）、長榮（2603）、大同（2371）、中鋼（2002）及中鴻（2014）等股表現強勢。

第一金投顧說，台股今年從11,997上漲到14,000點，波段漲幅已高，近期雖然盤面不斷有新的利多，但外資快要開始放假，12月下半個月指數空間不大。目前指數多頭格局並未破壞且量能也沒失控，外資即將休假進入聖誕假期，預計本周開始將較為量縮，短線指數要再上攻空間較為有限，不過在多頭局勢未變之下，資金於個股間輪流策動可望延續，可以偏多操作，但須控制好資金水位與風險，投資上選擇數字好、PE 低、且明年展望正向的個股來操作。