定期定額熱門榜出爐 0056扣款戶追平0050

證交所公布11月台股定期定額排名，與10月相比，十大最熱門的扣款個股不變，不過受權王大漲、非電子股相形失色，除了台積電（2330）扣款戶數明顯增加，玉山金（2884）、中信金（2891）等金融股扣款戶數比10月減少。另十大熱門ETF中，元大高股息（0056）扣款數追平「老大哥」元大台灣50（0050），富邦美國特別股（00717）超越群益深中小（00643），元大上證50（006206）首次進榜。

證交所統計，11月十大熱門定期定額個股，依序是台積電、玉山金、第一金（2892）、中華電（2412）、合庫金（5880）、兆豐金（2886）、中信金、鴻海（2317）、華南金（2880）及台泥（1101），交易戶數分別有41到384戶不等。

與10月相比，台積電11月大漲挑戰500元大關，投資人扣款意願增加，使權王扣款戶數自10月的373戶增加到384戶，為十大熱門股成長代表。

但權王搶盡風頭，其他熱門股扣款戶數多呈下滑，如玉山金自10月的204戶降至11月201戶，中信金90戶降至86戶，高殖利率電子股的中華電也從150戶降至147戶，鴻海自84戶降至78戶，合庫金持平108戶，另第一金及台泥皆小增1戶。

對比個股熱度，高人氣ETF扣款熱度更高，包括並列第一的0050、0056交易戶數都高達769戶，較台積電多出一倍有餘。10月時，0056還名列第二，僅753戶扣款，11月已和0050平起平坐；若單以0050來看，11月的769戶還較10月757戶減少。

其他二到八名ETF，戶數變動都在5戶內，排名有變化是富邦美國特別股從第九晉升第八，群益深中小退居第九，另10月第十名原有富邦上証（006205），但11月掉到十名外，代之是同為陸股ETF的元大上證50進榜。